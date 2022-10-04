04 октября 2022

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла на Волгоградской, 202 Фото:

В Екатеринбурге на Волгоградской произошло массовое ДТП. Пять автомобилей получили повреждения, одного водителя госпитализировали, пишет пожарный Антон Мальцев в своем telegram-канале «Дневник Огнеборца».

«И снова ДТП! Пять машин, три из них припаркованы вдоль дороги, две машины двигались по дороге. Хозяева припаркованных авто в шоке. Шумахера госпитализировали с черепно-мозговой травмой», — сообщил Мальцев. Авария произошла на Волгоградской, 202, сообщил URA.RU источник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили факт аварии. «После столкновения Volkswagen Polo и ВАЗ-2114, немецкую машину отбросило на припаркованные автомобили. Водителя Volkswagen Polo в настоящий момент осматривают врачи. Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 4 октября. Три автомобиля — Nissan X-Trail, Renault Duster и Toyota Camry стояли припаркованные. Водитель Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ, в результате чего, иномарку отбросило на другие автомобили.

Ранее URA.RU писало о водителе Kia Rio, который сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ее госпитализировали с различными травмами.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге на Волгоградской произошло массовое ДТП. Пять автомобилей получили повреждения, одного водителя госпитализировали, пишет пожарный Антон Мальцев в своем telegram-канале «Дневник Огнеборца». «И снова ДТП! Пять машин, три из них припаркованы вдоль дороги, две машины двигались по дороге. Хозяева припаркованных авто в шоке. Шумахера госпитализировали с черепно-мозговой травмой», — сообщил Мальцев. Авария произошла на Волгоградской, 202, сообщил URA.RU источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили факт аварии. «После столкновения Volkswagen Polo и ВАЗ-2114, немецкую машину отбросило на припаркованные автомобили. Водителя Volkswagen Polo в настоящий момент осматривают врачи. Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 4 октября. Три автомобиля — Nissan X-Trail, Renault Duster и Toyota Camry стояли припаркованные. Водитель Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ, в результате чего, иномарку отбросило на другие автомобили. Ранее URA.RU писало о водителе Kia Rio, который сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ее госпитализировали с различными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...