В Екатеринбурге произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Фото, видео

05 октября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Авария произошла на Волгоградской, 202 Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге на Волгоградской произошло массовое ДТП. Пять автомобилей получили повреждения, одного водителя госпитализировали, пишет пожарный Антон Мальцев в своем telegram-канале «Дневник Огнеборца». «И снова ДТП! Пять машин, три из них припаркованы вдоль дороги, две машины двигались по дороге. Хозяева припаркованных авто в шоке. Шумахера госпитализировали с черепно-мозговой травмой», — сообщил Мальцев. Авария произошла на Волгоградской, 202, сообщил URA.RU источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили факт аварии. «После столкновения Volkswagen Polo и ВАЗ-2114, немецкую машину отбросило на припаркованные автомобили. Водителя Volkswagen Polo в настоящий момент осматривают врачи. Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 4 октября. Три автомобиля — Nissan X-Trail, Renault Duster и Toyota Camry стояли припаркованные. Водитель Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ, в результате чего, иномарку отбросило на другие автомобили. Ранее URA.RU писало о водителе Kia Rio, который сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ее госпитализировали с различными травмами. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на Волгоградской произошло массовое ДТП. Пять автомобилей получили повреждения, одного водителя госпитализировали, пишет пожарный Антон Мальцев в своем telegram-канале «Дневник Огнеборца». «И снова ДТП! Пять машин, три из них припаркованы вдоль дороги, две машины двигались по дороге. Хозяева припаркованных авто в шоке. Шумахера госпитализировали с черепно-мозговой травмой», — сообщил Мальцев. Авария произошла на Волгоградской, 202, сообщил URA.RU источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили факт аварии. «После столкновения Volkswagen Polo и ВАЗ-2114, немецкую машину отбросило на припаркованные автомобили. Водителя Volkswagen Polo в настоящий момент осматривают врачи. Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 4 октября. Три автомобиля — Nissan X-Trail, Renault Duster и Toyota Camry стояли припаркованные. Водитель Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ, в результате чего, иномарку отбросило на другие автомобили. Ранее URA.RU писало о водителе Kia Rio, который сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ее госпитализировали с различными травмами.