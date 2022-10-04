Авария произошла на Волгоградской, 202Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге на Волгоградской произошло массовое ДТП. Пять автомобилей получили повреждения, одного водителя госпитализировали, пишет пожарный Антон Мальцев в своем telegram-канале «Дневник Огнеборца».
«И снова ДТП! Пять машин, три из них припаркованы вдоль дороги, две машины двигались по дороге. Хозяева припаркованных авто в шоке. Шумахера госпитализировали с черепно-мозговой травмой», — сообщил Мальцев. Авария произошла на Волгоградской, 202, сообщил URA.RU источник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили факт аварии. «После столкновения Volkswagen Polo и ВАЗ-2114, немецкую машину отбросило на припаркованные автомобили. Водителя Volkswagen Polo в настоящий момент осматривают врачи. Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошел вечером 4 октября. Три автомобиля — Nissan X-Trail, Renault Duster и Toyota Camry стояли припаркованные. Водитель Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ, в результате чего, иномарку отбросило на другие автомобили.
Ранее URA.RU писало о водителе Kia Rio, который сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ее госпитализировали с различными травмами.
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге на Волгоградской произошло массовое ДТП. Пять автомобилей получили повреждения, одного водителя госпитализировали, пишет пожарный Антон Мальцев в своем telegram-канале «Дневник Огнеборца». «И снова ДТП! Пять машин, три из них припаркованы вдоль дороги, две машины двигались по дороге. Хозяева припаркованных авто в шоке. Шумахера госпитализировали с черепно-мозговой травмой», — сообщил Мальцев. Авария произошла на Волгоградской, 202, сообщил URA.RU источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили факт аварии. «После столкновения Volkswagen Polo и ВАЗ-2114, немецкую машину отбросило на припаркованные автомобили. Водителя Volkswagen Polo в настоящий момент осматривают врачи. Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 4 октября. Три автомобиля — Nissan X-Trail, Renault Duster и Toyota Camry стояли припаркованные. Водитель Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ, в результате чего, иномарку отбросило на другие автомобили. Ранее URA.RU писало о водителе Kia Rio, который сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ее госпитализировали с различными травмами.