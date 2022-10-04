04 октября 2022

Челябинские ревизоры проверят областное министерство образования

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Заседание областной думы. Курган, депутат, ежедневник, чиновник, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
КСП проверит эффективность расходования средств, выделяемых на нацпроект «Образование» Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступила к проверке регионального министерства образования и науки и подведомственные ему образовательные организации. Об этом 5 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Приступили к проверке использования бюджетных средств, выделенных на развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций. Объекты проверок: минобр области и подведомственные ему профессиональные образовательные организации», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Программа контрольного мероприятия предусматривает проверку расходов, направленных на достижение результата регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Ревизоры КСП проверят, насколько получение обучающимися профессионального образования, соответствующего требованиям экономики и запросам рынка.

Среди вопросов проверки также затраты на улучшение материально-технической и учебно-методической базы организаций. Ремонт и оснащение помещений мастерских. Оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступила к проверке регионального министерства образования и науки и подведомственные ему образовательные организации. Об этом 5 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Приступили к проверке использования бюджетных средств, выделенных на развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций. Объекты проверок: минобр области и подведомственные ему профессиональные образовательные организации», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП. Программа контрольного мероприятия предусматривает проверку расходов, направленных на достижение результата регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Ревизоры КСП проверят, насколько получение обучающимися профессионального образования, соответствующего требованиям экономики и запросам рынка. Среди вопросов проверки также затраты на улучшение материально-технической и учебно-методической базы организаций. Ремонт и оснащение помещений мастерских. Оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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