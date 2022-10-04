Челябинские ревизоры проверят областное министерство образования

КСП проверит эффективность расходования средств, выделяемых на нацпроект «Образование» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приступила к проверке регионального министерства образования и науки и подведомственные ему образовательные организации. Об этом 5 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Приступили к проверке использования бюджетных средств, выделенных на развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных организаций. Объекты проверок: минобр области и подведомственные ему профессиональные образовательные организации», — пояснили URA.RU в пресс-службе КСП.

Программа контрольного мероприятия предусматривает проверку расходов, направленных на достижение результата регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Ревизоры КСП проверят, насколько получение обучающимися профессионального образования, соответствующего требованиям экономики и запросам рынка.

Среди вопросов проверки также затраты на улучшение материально-технической и учебно-методической базы организаций. Ремонт и оснащение помещений мастерских. Оснащение многофункциональных центров прикладных квалификаций.