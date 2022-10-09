В Свердловской области с поезда сняли пьяного дебошира, дернувшего стоп-кран

10 октября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Мужчина, который сорвал стоп-кран, доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский Фото: Анна Майорова © URA.RU Пьяного 47-летнего жителя города Набережные Челны сняли с поезда «Москва-Нижневартовск» за мелкое хулиганство. Мужчина сорвал стоп-кран на участке между Красноуфимском и Дружинино (Свердловская область).Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО. «Вечером, 8 октября текущего года в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский поступило сообщение, что к поезду „Москва-Нижневартовск“ требуется наряд полиции», — заявили в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что нарушителем порядка стал 47-летний житель Набережных Челнов, который сел в поезд на станции Агрыз (Татарстан). Как сообщают в управлении на транспорте МВД России по УрФО, в пути мужчина выпивал в вагоне-ресторане, а затем на участке Красноуфимск-Дружинино сорвал стоп-кран. Нарушителя доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. В отношении мужчины составлено два административных протокола по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ и статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ранее в Перми сотрудники полиции задержали трех дебоширов, которые ехали на поезде из Екатеринбурга. В поезде «Чита-Москва» мужчины распивали алкогольные напитки, громко разговаривали, не обращали внимания на сделанные замечания. В результате их задержали и доставили в отдел полиции.

Пьяного 47-летнего жителя города Набережные Челны сняли с поезда «Москва-Нижневартовск» за мелкое хулиганство. Мужчина сорвал стоп-кран на участке между Красноуфимском и Дружинино (Свердловская область).Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО. «Вечером, 8 октября текущего года в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский поступило сообщение, что к поезду „Москва-Нижневартовск“ требуется наряд полиции», — заявили в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что нарушителем порядка стал 47-летний житель Набережных Челнов, который сел в поезд на станции Агрыз (Татарстан). Как сообщают в управлении на транспорте МВД России по УрФО, в пути мужчина выпивал в вагоне-ресторане, а затем на участке Красноуфимск-Дружинино сорвал стоп-кран. Нарушителя доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. В отношении мужчины составлено два административных протокола по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ и статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ранее в Перми сотрудники полиции задержали трех дебоширов, которые ехали на поезде из Екатеринбурга. В поезде «Чита-Москва» мужчины распивали алкогольные напитки, громко разговаривали, не обращали внимания на сделанные замечания. В результате их задержали и доставили в отдел полиции.