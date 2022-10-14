14 октября 2022

На челябинца, который пытался зарезать собаку на глазах у своей семьи, завели дело. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшей собаке потребовалась операция (фото из архива) Фото:

На жителя Челябинска, который на глазах у собственной жены и детей пытался зарезать свою собаку, завели уголовное дело. Об этом сообщили в приюте «Того», где пострадавшему животному оказывают помощь.

«Делимся с вами хорошими новостями — против живодера, который чуть не убил Джуну, завели уголовное дело! Будем держать вас в курсе событий», — говорится в паблике челябинского приюта «Того» в соцсети «Вконтатке».

В приюте уточнили, что у собаки были повреждены легкие, она потеряла много крови. Животное прооперировали. Деньги на операцию собрали неравнодушные горожане. Сейчас жизнь собаки вне опасности.

Инцидент с собакой произошел 7 октября в одной из квартир на Комсомольском проспекте. Мужчина пытался зарезать овчарку ножом, объясняя это тем, что не хочет отдавать собаку другим хозяевам. При этом присутстовала его супруга и несовершеннолетние дети. Они подали заявление в полицию.

Деньги на операцию Джуне собирали неравнодушные челябинцы

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На жителя Челябинска, который на глазах у собственной жены и детей пытался зарезать свою собаку, завели уголовное дело. Об этом сообщили в приюте «Того», где пострадавшему животному оказывают помощь. «Делимся с вами хорошими новостями — против живодера, который чуть не убил Джуну, завели уголовное дело! Будем держать вас в курсе событий», — говорится в паблике челябинского приюта «Того» в соцсети «Вконтатке». В приюте уточнили, что у собаки были повреждены легкие, она потеряла много крови. Животное прооперировали. Деньги на операцию собрали неравнодушные горожане. Сейчас жизнь собаки вне опасности. Инцидент с собакой произошел 7 октября в одной из квартир на Комсомольском проспекте. Мужчина пытался зарезать овчарку ножом, объясняя это тем, что не хочет отдавать собаку другим хозяевам. При этом присутстовала его супруга и несовершеннолетние дети. Они подали заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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