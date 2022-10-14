Пострадавшей собаке потребовалась операция (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На жителя Челябинска, который на глазах у собственной жены и детей пытался зарезать свою собаку, завели уголовное дело. Об этом сообщили в приюте «Того», где пострадавшему животному оказывают помощь.

«Делимся с вами хорошими новостями — против живодера, который чуть не убил Джуну, завели уголовное дело! Будем держать вас в курсе событий», — говорится в паблике челябинского приюта «Того» в соцсети «Вконтатке».

В приюте уточнили, что у собаки были повреждены легкие, она потеряла много крови. Животное прооперировали. Деньги на операцию собрали неравнодушные горожане. Сейчас жизнь собаки вне опасности.

Инцидент с собакой произошел 7 октября в одной из квартир на Комсомольском проспекте. Мужчина пытался зарезать овчарку ножом, объясняя это тем, что не хочет отдавать собаку другим хозяевам. При этом присутстовала его супруга и несовершеннолетние дети. Они подали заявление в полицию.