18 октября 2022

Пермякам предлагают искать на руднике полудрагоценные камни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Березовское золотоносное месторождение. Березовский , добыча руды, шахтеры, горняки, день шахтера, березовский золотоносный рудник, шахта
Туристам добыть ценные минералы будет гораздо проще Фото:

Поездку на рудники на поиски минералов предлагает пермякам одна из туристических компаний. Туристы самостоятельно смогут найти различные виды полудрагоценных камней и от специалиста узнать об их свойствах.

«Отправляемся в Сараны, на отвалы рудника, где до сих пор можно найти любопытные артефакты. Туристы никогда не уезжают отсюда с пустыми руками. В прошлую поездку нашли змеевики и хромиты, кубики пирита, красивый халцедон и очень большой образец уваровита», — говорится в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме рудного прииска, туристов ждет посещение музея минералов в Горнозаводске и смотровой площадки скал Воронки, откуда открывается вид на уральскую тайгу. Продолжительность тура один день.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Поездку на рудники на поиски минералов предлагает пермякам одна из туристических компаний. Туристы самостоятельно смогут найти различные виды полудрагоценных камней и от специалиста узнать об их свойствах. «Отправляемся в Сараны, на отвалы рудника, где до сих пор можно найти любопытные артефакты. Туристы никогда не уезжают отсюда с пустыми руками. В прошлую поездку нашли змеевики и хромиты, кубики пирита, красивый халцедон и очень большой образец уваровита», — говорится в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте». Кроме рудного прииска, туристов ждет посещение музея минералов в Горнозаводске и смотровой площадки скал Воронки, откуда открывается вид на уральскую тайгу. Продолжительность тура один день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...