Пермякам предлагают искать на руднике полудрагоценные камни

Поездку на рудники на поиски минералов предлагает пермякам одна из туристических компаний. Туристы самостоятельно смогут найти различные виды полудрагоценных камней и от специалиста узнать об их свойствах.
«Отправляемся в Сараны, на отвалы рудника, где до сих пор можно найти любопытные артефакты. Туристы никогда не уезжают отсюда с пустыми руками. В прошлую поездку нашли змеевики и хромиты, кубики пирита, красивый халцедон и очень большой образец уваровита», — говорится в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте».
Кроме рудного прииска, туристов ждет посещение музея минералов в Горнозаводске и смотровой площадки скал Воронки, откуда открывается вид на уральскую тайгу. Продолжительность тура один день.
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