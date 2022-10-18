Пермякам предлагают искать на руднике полудрагоценные камни

19 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Туристам добыть ценные минералы будет гораздо проще Фото: Анна Майорова © URA.RU Поездку на рудники на поиски минералов предлагает пермякам одна из туристических компаний. Туристы самостоятельно смогут найти различные виды полудрагоценных камней и от специалиста узнать об их свойствах. «Отправляемся в Сараны, на отвалы рудника, где до сих пор можно найти любопытные артефакты. Туристы никогда не уезжают отсюда с пустыми руками. В прошлую поездку нашли змеевики и хромиты, кубики пирита, красивый халцедон и очень большой образец уваровита», — говорится в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте». Кроме рудного прииска, туристов ждет посещение музея минералов в Горнозаводске и смотровой площадки скал Воронки, откуда открывается вид на уральскую тайгу. Продолжительность тура один день.

Поездку на рудники на поиски минералов предлагает пермякам одна из туристических компаний. Туристы самостоятельно смогут найти различные виды полудрагоценных камней и от специалиста узнать об их свойствах. «Отправляемся в Сараны, на отвалы рудника, где до сих пор можно найти любопытные артефакты. Туристы никогда не уезжают отсюда с пустыми руками. В прошлую поездку нашли змеевики и хромиты, кубики пирита, красивый халцедон и очень большой образец уваровита», — говорится в группе «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» в соцсети «ВКонтакте». Кроме рудного прииска, туристов ждет посещение музея минералов в Горнозаводске и смотровой площадки скал Воронки, откуда открывается вид на уральскую тайгу. Продолжительность тура один день.