На трассе М-5 между Чебаркулем и Миассом продлили ограничения

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничения из-за капремонта между Чебаркулем и Миассом. Об этом сообщили URA.RU 19 октября в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«На участке 1780 км — 1790 км (от Чебаркуля в сторону Миасса) автодороги М-5 продолжается капитальный ремонт. В ходе фрезерования существующего покрытия на участке 1785 км — 1786 км вводится временное ограничение. С 20 по 22 октября здесь будет снижена скорость и организовано реверсивное движение», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Водителей просят учесть это обстоятельство, планируя поездки. Расширение трассы до четырех полос от Чебаркуля до Миасса — этот участок считается одним из самых опасных — должно сократить количество ДТП.
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