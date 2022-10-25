25 октября 2022

Мобилизованным жителям Пермского края передали религиозную литературу

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Тегеран. Иран, ислам, коран, иранская мечеть, шииты
Чайковцы включили в посылку религиозную литературу Фото:
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Мобилизация в России

Мусульмане, проживающие в Чайковском (Пермский край), отправили мобилизованным землякам, находящимся в учебном центре Елани (Свердловская область) помощь. В посылки вошли медикаменты, а также религиозная литература, отмечается в сообществе «Ислам в Чайковском» соцсети «ВКонтакте».

«Имам-хатыб мечети Делюс хазрат Булатов от мусульманской религиозной общины города Чайковский передал помощь для наших парней в Елань. Посылка сформирована из медикаментов, которые могут пригодиться мобилизованным. Так же для укрепления боевого духа отправляется религиозная литература», — отмечается в сообществе.

Помощь пермякам, находящимся в учебных центрах Елани и Тюмени, собирают и отправляют жители разных территорий Пермского края. Так, необходимыми вещами и снаряжением мобилизованных обеспечили жители Кудымкара и Лысьвы. На минувшей неделе об отправке груза добровольческому танковому батальону «Молот», участвующему в спецоперации, отчитался губернатор Дмитрий Махонин.

В сборе груза участвовала религиозная община мусульман в Чайковском
Фото:

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Мусульмане, проживающие в Чайковском (Пермский край), отправили мобилизованным землякам, находящимся в учебном центре Елани (Свердловская область) помощь. В посылки вошли медикаменты, а также религиозная литература, отмечается в сообществе «Ислам в Чайковском» соцсети «ВКонтакте». «Имам-хатыб мечети Делюс хазрат Булатов от мусульманской религиозной общины города Чайковский передал помощь для наших парней в Елань. Посылка сформирована из медикаментов, которые могут пригодиться мобилизованным. Так же для укрепления боевого духа отправляется религиозная литература», — отмечается в сообществе. Помощь пермякам, находящимся в учебных центрах Елани и Тюмени, собирают и отправляют жители разных территорий Пермского края. Так, необходимыми вещами и снаряжением мобилизованных обеспечили жители Кудымкара и Лысьвы. На минувшей неделе об отправке груза добровольческому танковому батальону «Молот», участвующему в спецоперации, отчитался губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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