После игры одежду хоккеиста не стирали с 1999 года Фото: pixabay.com

Житель Челябинска выставил на продажу хоккейный свитер известного нападающего Сергея Соломатова. В нем он стал чемпионом Дании в 1999 году, с тех пор одежду не стирали.

«Продаю хоккейный свитер советского и российского профессионального хоккеиста-нападающего Сергея Леонидовича Соломатова, цена по договоренности. В этом свитере он как раз стал чемпионом Дании! Свитер не стирали, есть следы борьбы!», — говорится в объявлении, размещенном на сайте «Авито».

Владелец свитера указывает, что Соломатов является воспитанником хоккейной школы «Трактор» (Челябинск). Он выступал за такие хоккейный клубы как «Мечел», «Металлург», «Ак Барск», «Rødovre» (Дания), «Спартак» и другие. Соломатов — чемпион России («Ак Барс», Казань, 1998 год) и Дании («Rødovre», 1999 год). Каким образом свитер попал к продавцу, в объявлении не указано. Начальная цена свитера — 20 млн рублей.