Челябинский губернатор отправил своих представителей на выборы в Карабаш

28 октября 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Глава региона решил, что представлять его в конкурсной комиссии будут Киселев, Мошаров и Мякуш Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о делегировании своих представителей в конкурсную комиссию по выборам мэра Карабаша. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. «Назначить членами конкурсной комиссии заместителя председателя законодательного собрания Павла Киселева, заместителя губернатора Станислава Мошарова, советника губернатора Владимира Мякуша. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении, опубликованном 27 октября. Место мэра Карабаша стало вакантно 19 октября, после того, как действующий глава города Олег Буданов ушел в отставку. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, ранее работавший на «Карабашмеди». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе. Нового главу города депутаты горсобрания выберут из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. По данным URA.RU, областные власти намерены поддержать кандидатуру Афанасенко.

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о делегировании своих представителей в конкурсную комиссию по выборам мэра Карабаша. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. «Назначить членами конкурсной комиссии заместителя председателя законодательного собрания Павла Киселева, заместителя губернатора Станислава Мошарова, советника губернатора Владимира Мякуша. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении, опубликованном 27 октября. Место мэра Карабаша стало вакантно 19 октября, после того, как действующий глава города Олег Буданов ушел в отставку. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, ранее работавший на «Карабашмеди». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе. Нового главу города депутаты горсобрания выберут из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. По данным URA.RU, областные власти намерены поддержать кандидатуру Афанасенко.