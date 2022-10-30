ФСБ показала видео задержания челябинских бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве с нацпроектом

31 октября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Коммерсантов обвиняют в хищении свыше 41 млн рублей из госбюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинская ФСБ опубликовала видео задержания трех коммерсантов, которых обвиняют в мошенничестве при исполнении госзаказа на сумму свыше 41 млн рублей. Видео задержания появилось 31 октября на RT. В задержании также участвовали сотрудники СК РФ. «В 2019 году в рамках реализации национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“ был заключен госконтракт по подключению социальных объектов к интернету. В 2021 году руководители двух организаций в Челябинске, а также иные лица, действуя в составе ОПГ, внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение денежных средств, выделенных на реализацию федерального проекта, в сумме 41,4 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. В ведомстве также сообщили, что при задержании у фигурантов дела изъяли часть похищенных денег в размере более 10 млн рублей. Расследование преступления продолжается. Трое коммерсантов находятся под домашним арестом. Двое из задержанных предпринимателей проживают в Челябинске, третий — в Магнитогорске. Всех троих задержали 28 октября. Им предъявили обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и отправили под домашний арест. Следствие просило суд отправить их в СИЗО.

Челябинская ФСБ опубликовала видео задержания трех коммерсантов, которых обвиняют в мошенничестве при исполнении госзаказа на сумму свыше 41 млн рублей. Видео задержания появилось 31 октября на RT. В задержании также участвовали сотрудники СК РФ. «В 2019 году в рамках реализации национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“ был заключен госконтракт по подключению социальных объектов к интернету. В 2021 году руководители двух организаций в Челябинске, а также иные лица, действуя в составе ОПГ, внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение денежных средств, выделенных на реализацию федерального проекта, в сумме 41,4 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. В ведомстве также сообщили, что при задержании у фигурантов дела изъяли часть похищенных денег в размере более 10 млн рублей. Расследование преступления продолжается. Трое коммерсантов находятся под домашним арестом. Двое из задержанных предпринимателей проживают в Челябинске, третий — в Магнитогорске. Всех троих задержали 28 октября. Им предъявили обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и отправили под домашний арест. Следствие просило суд отправить их в СИЗО.