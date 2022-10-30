ФСБ показала видео задержания челябинских бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве с нацпроектом

Челябинская ФСБ опубликовала видео задержания трех коммерсантов, которых обвиняют в мошенничестве при исполнении госзаказа на сумму свыше 41 млн рублей. Видео задержания появилось 31 октября на RT. В задержании также участвовали сотрудники СК РФ.
«В 2019 году в рамках реализации национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“ был заключен госконтракт по подключению социальных объектов к интернету. В 2021 году руководители двух организаций в Челябинске, а также иные лица, действуя в составе ОПГ, внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение денежных средств, выделенных на реализацию федерального проекта, в сумме 41,4 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве также сообщили, что при задержании у фигурантов дела изъяли часть похищенных денег в размере более 10 млн рублей. Расследование преступления продолжается. Трое коммерсантов находятся под домашним арестом.
Двое из задержанных предпринимателей проживают в Челябинске, третий — в Магнитогорске. Всех троих задержали 28 октября. Им предъявили обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и отправили под домашний арест. Следствие просило суд отправить их в СИЗО.
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