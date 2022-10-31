Снегопады задержатся в регионе на неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в соцсетях делятся фотографиями снеговиков, которых успели слепить из первого снега, выпавшего в понедельник. Снежные статуи, в частности, появились в Снежинске.

«После небольшого утреннего снегопада во дворах уже начали появляться радостные снеговики. И грязевики», — пишут пользователи в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, снегопады, который начались 31 октября, будут идти в Челябинской области около недели. В отдельных районах ожидаются мокрый снег и дождь, гололед, обледенение проводов. Ветер порывами будет достигать 18 метров в секунду.

Паблик «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте»