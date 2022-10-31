Челябинцы успели слепить снеговиков из первого снега. Фото

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Коттеджные поселки. Строительство жилья. Челябинск., снеговик, залесье
Снегопады задержатся в регионе на неделю Фото:

Жители Челябинской области в соцсетях делятся фотографиями снеговиков, которых успели слепить из первого снега, выпавшего в понедельник. Снежные статуи, в частности, появились в Снежинске.

«После небольшого утреннего снегопада во дворах уже начали появляться радостные снеговики. И грязевики», — пишут пользователи в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, снегопады, который начались 31 октября, будут идти в Челябинской области около недели. В отдельных районах ожидаются мокрый снег и дождь, гололед, обледенение проводов. Ветер порывами будет достигать 18 метров в секунду.

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Жители Челябинской области в соцсетях делятся фотографиями снеговиков, которых успели слепить из первого снега, выпавшего в понедельник. Снежные статуи, в частности, появились в Снежинске. «После небольшого утреннего снегопада во дворах уже начали появляться радостные снеговики. И грязевики», — пишут пользователи в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». По прогнозам синоптиков, снегопады, который начались 31 октября, будут идти в Челябинской области около недели. В отдельных районах ожидаются мокрый снег и дождь, гололед, обледенение проводов. Ветер порывами будет достигать 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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