Мероприятие благословил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске (Челябинская область) в День народного единства прошел крестный ход в поддержку проведения спецоперации на Украине. Мероприятие благословил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

«В дни проведения специальной военной операции, когда Россия вновь борется за свой суверенитет и свои вековые ценности, мы призваны являть миру свое единство. Праздничное шествие призвано сплотить горожан», — сообщили в Магнитогорской епархии.

В шествии участвовали прихожане, ветераны боевых действий, общественники. Протяженность крестного хода составила 8 километров. Он начался от кафедрального собора Вознесения Христова и прошел по улицам Вознесенской, Советской Армии, проспекту Карла Маркса и Комсомольской. Завершился крестный ход в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Там священнослужители совершили молебное пение о русском воинстве.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU