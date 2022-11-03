03 ноября 2022

Крестный ход в поддержку спецоперации устроили в Магнитогорске. Фото, видео

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Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск
Мероприятие благословил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске (Челябинская область) в День народного единства прошел крестный ход в поддержку проведения спецоперации на Украине. Мероприятие благословил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

«В дни проведения специальной военной операции, когда Россия вновь борется за свой суверенитет и свои вековые ценности, мы призваны являть миру свое единство. Праздничное шествие призвано сплотить горожан», — сообщили в Магнитогорской епархии.

В шествии участвовали прихожане, ветераны боевых действий, общественники. Протяженность крестного хода составила 8 километров. Он начался от кафедрального собора Вознесения Христова и прошел по улицам Вознесенской, Советской Армии, проспекту Карла Маркса и Комсомольской. Завершился крестный ход в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Там священнослужители совершили молебное пение о русском воинстве.

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск
Фото:
Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск
Фото:
Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) в День народного единства прошел крестный ход в поддержку проведения спецоперации на Украине. Мероприятие благословил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. «В дни проведения специальной военной операции, когда Россия вновь борется за свой суверенитет и свои вековые ценности, мы призваны являть миру свое единство. Праздничное шествие призвано сплотить горожан», — сообщили в Магнитогорской епархии. В шествии участвовали прихожане, ветераны боевых действий, общественники. Протяженность крестного хода составила 8 километров. Он начался от кафедрального собора Вознесения Христова и прошел по улицам Вознесенской, Советской Армии, проспекту Карла Маркса и Комсомольской. Завершился крестный ход в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Там священнослужители совершили молебное пение о русском воинстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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