06 ноября 2022
05 ноября 2022

В северной колонии нашли убийцу, зарезавшего незнакомца в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Мужчину задержали, как только он вышел из колонии Фото:

Свердловские силовики по образцу крови нашли предполагаемого убийцу екатеринбуржца во время дорожного конфликта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2017 году. Обладателем указанного генетического профиля является один из осужденных, отбывающий наказание на севере Свердловской области за преступление в отношении своей знакомой», — сообщили в пресс-службе.

Там сообщили, что 2 июня 2017 года мужчина, сидевший в своей машине, поссорился с незнакомцем, изрезал ему грудь и лицо и сбежал. На его поиски бросили силовиков со служебной собакой по кличке Альфа. В колонию мужчина попал за другой инцидент — причинение тяжкого вреда.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину задержали по новому подозрению, как только он освободился из колонии. Преступника искали в течение пяти лет, в ходе которых проводились необходимые экспертизы, в том числе генетическое исследование крови.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловские силовики по образцу крови нашли предполагаемого убийцу екатеринбуржца во время дорожного конфликта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2017 году. Обладателем указанного генетического профиля является один из осужденных, отбывающий наказание на севере Свердловской области за преступление в отношении своей знакомой», — сообщили в пресс-службе. Там сообщили, что 2 июня 2017 года мужчина, сидевший в своей машине, поссорился с незнакомцем, изрезал ему грудь и лицо и сбежал. На его поиски бросили силовиков со служебной собакой по кличке Альфа. В колонию мужчина попал за другой инцидент — причинение тяжкого вреда. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину задержали по новому подозрению, как только он освободился из колонии. Преступника искали в течение пяти лет, в ходе которых проводились необходимые экспертизы, в том числе генетическое исследование крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...