В северной колонии нашли убийцу, зарезавшего незнакомца в Екатеринбурге

07 ноября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали, как только он вышел из колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловские силовики по образцу крови нашли предполагаемого убийцу екатеринбуржца во время дорожного конфликта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2017 году. Обладателем указанного генетического профиля является один из осужденных, отбывающий наказание на севере Свердловской области за преступление в отношении своей знакомой», — сообщили в пресс-службе. Там сообщили, что 2 июня 2017 года мужчина, сидевший в своей машине, поссорился с незнакомцем, изрезал ему грудь и лицо и сбежал. На его поиски бросили силовиков со служебной собакой по кличке Альфа. В колонию мужчина попал за другой инцидент — причинение тяжкого вреда. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину задержали по новому подозрению, как только он освободился из колонии. Преступника искали в течение пяти лет, в ходе которых проводились необходимые экспертизы, в том числе генетическое исследование крови.

Свердловские силовики по образцу крови нашли предполагаемого убийцу екатеринбуржца во время дорожного конфликта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2017 году. Обладателем указанного генетического профиля является один из осужденных, отбывающий наказание на севере Свердловской области за преступление в отношении своей знакомой», — сообщили в пресс-службе. Там сообщили, что 2 июня 2017 года мужчина, сидевший в своей машине, поссорился с незнакомцем, изрезал ему грудь и лицо и сбежал. На его поиски бросили силовиков со служебной собакой по кличке Альфа. В колонию мужчина попал за другой инцидент — причинение тяжкого вреда. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину задержали по новому подозрению, как только он освободился из колонии. Преступника искали в течение пяти лет, в ходе которых проводились необходимые экспертизы, в том числе генетическое исследование крови.