13 ноября 2022

В Златоусте под окнами многоэтажки нашли тело учителя, отдавшей миллионы мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помощь
Приехавшие медики констатировали смерть Фото:

В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки в квартале «Медик» нашли тело педагога коррекционного центра. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ранее женщина проходила потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

«Женщина работала дефектологом в коррекционном центре. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник.

Ранее учитель обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Женщина попалась на уловку интернет-мошенника, который под видом аналитика брокерской фирмы предложил ей заработок на инвестициях, а затем похитил у нее свыше трех млн рублей. Большую часть из этой суммы учитель взяла в кредит.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации.

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В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки в квартале «Медик» нашли тело педагога коррекционного центра. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ранее женщина проходила потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве. «Женщина работала дефектологом в коррекционном центре. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник. Ранее учитель обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Женщина попалась на уловку интернет-мошенника, который под видом аналитика брокерской фирмы предложил ей заработок на инвестициях, а затем похитил у нее свыше трех млн рублей. Большую часть из этой суммы учитель взяла в кредит. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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