В Златоусте под окнами многоэтажки нашли тело учителя, отдавшей миллионы мошенникам

Приехавшие медики констатировали смерть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) под окнами многоэтажки в квартале «Медик» нашли тело педагога коррекционного центра. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ранее женщина проходила потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.

«Женщина работала дефектологом в коррекционном центре. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник.

Ранее учитель обращалась с заявлением в правоохранительные органы. Женщина попалась на уловку интернет-мошенника, который под видом аналитика брокерской фирмы предложил ей заработок на инвестициях, а затем похитил у нее свыше трех млн рублей. Большую часть из этой суммы учитель взяла в кредит.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что комментарий будет после уточнения информации.