У бывших бизнес-партнеров семьи челябинского экс-губернатора арестовали 84 млн

Суд арестовал активы бывших партнеров семьи экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У бывших бизнес-партнеров семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Виктора Тулупова и Натальи Сипкиной арестовали имущество почти на 85 млн рублей. Как следует из документа арбитражного суда региона, часть средств освободили от взыскания.

«Наложить арест на имущество, принадлежащее Тулупову Виктору Дмитриевичу и Сипкиной Наталье Николаевне в пределах общей стоимости 84 864 307 руб. 49 коп. За исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц», — сообщается в определении суда.

От взыскания освободили имущество вроде единственного жилья, предметов домашнего обихода и т. д. Тулупову также предоставили возможность ежемесячно пользоваться денежными суммами в размере 120 тысяч рублей.

Вопрос о взыскании поставила кредитор Анна Дубровская, дочь бывшего главы региона. Бизнесвумен обратилась в суд с требованием арестовать активы по каждому из лиц общей стоимостью в 1 млрд 022 млн рублей.

Тулупов ранее являлся собственником ПО «Монтажник», контролируемого семьей Дубровского, а Сипкина была главным бухгалтером. Привлечь бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности Дубровская потребовала в феврале в рамках дела о банкротстве. С 2021 года сын экс-губернатора Александр Дубровский пытается оспорить сделку 2017 года, согласно которой 80% акций компании перешли в собственность семьи Дубровских. Самого экс-губернатора кредиторы привлекли к субсидиарной ответственности за долги ПО «Монтажник». В октябре суд наложил арест на имущество.