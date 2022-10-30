Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора на миллиард рублей

31 октября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Борис Дубровский находится за пределами России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Имущество экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на сумму почти 1 млрд рублей арестовано. Это следует из базы судебных дел. «Ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований — 930 млн 513 тысяч рублей. За исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). С заявлением в суд обратились конкурсный управляющий Елена Соломка и несколько фирм-кредиторов разорившегося ПО «Монтажник», контролируемого семьей Дубровских: ООО «Символ Бетон», «МагСтрой», «МСБ-Инжиниринг», «Челябинск-Восток-Сервис», «Ависком» и АО «КредитУралБанк». Помимо самого экс-чиновника, они требовали привлечь к субсидиарной ответственности его сына, Александра Дубровского. Однако тот уже признан банкротом по собственному заявлению. Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области, но после окончания нулевого цикла работы остановили и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, он винит во всем работодателей. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкроством «Монтажника». Сам он покинул пределы России.

Имущество экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на сумму почти 1 млрд рублей арестовано. Это следует из базы судебных дел. «Ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований — 930 млн 513 тысяч рублей. За исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не может быть обращено взыскание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). С заявлением в суд обратились конкурсный управляющий Елена Соломка и несколько фирм-кредиторов разорившегося ПО «Монтажник», контролируемого семьей Дубровских: ООО «Символ Бетон», «МагСтрой», «МСБ-Инжиниринг», «Челябинск-Восток-Сервис», «Ависком» и АО «КредитУралБанк». Помимо самого экс-чиновника, они требовали привлечь к субсидиарной ответственности его сына, Александра Дубровского. Однако тот уже признан банкротом по собственному заявлению. Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области, но после окончания нулевого цикла работы остановили и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, он винит во всем работодателей. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкроством «Монтажника». Сам он покинул пределы России.