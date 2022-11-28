28 ноября 2022

В Челябинской области запретили вывоз 1,5 тонн картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхоз
В Казахстан пытались вывезти 1,5 тонны картофеля без сертификата Фото:

На таможенном пункте «Мариинский» (Челябинская область) остановили вывоз 1,5 тонн картофеля в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте пропуска „Мариинский“ пресечен вывоз в Казахстан 1,5 тонн картофеля без документов. Кроме того, не выпустили 67 тонн зерна пшеницы с недействительным сертификатом», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, перемещение растительной продукции без фитосанитарных сертификатов и с недействительными фитосанитарными документами запрещено. Машины возвращены в места погрузки.

Ранее в Челябинскую область не пустили 20 тонн винограда. На таможенном пункте продукцию отправили назад в Казахстан.

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На таможенном пункте «Мариинский» (Челябинская область) остановили вывоз 1,5 тонн картофеля в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Мариинский“ пресечен вывоз в Казахстан 1,5 тонн картофеля без документов. Кроме того, не выпустили 67 тонн зерна пшеницы с недействительным сертификатом», — уточнили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, перемещение растительной продукции без фитосанитарных сертификатов и с недействительными фитосанитарными документами запрещено. Машины возвращены в места погрузки. Ранее в Челябинскую область не пустили 20 тонн винограда. На таможенном пункте продукцию отправили назад в Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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