В Челябинской области запретили вывоз 1,5 тонн картофеля

В Казахстан пытались вывезти 1,5 тонны картофеля без сертификата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На таможенном пункте «Мариинский» (Челябинская область) остановили вывоз 1,5 тонн картофеля в Казахстан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте пропуска „Мариинский“ пресечен вывоз в Казахстан 1,5 тонн картофеля без документов. Кроме того, не выпустили 67 тонн зерна пшеницы с недействительным сертификатом», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, перемещение растительной продукции без фитосанитарных сертификатов и с недействительными фитосанитарными документами запрещено. Машины возвращены в места погрузки.

Ранее в Челябинскую область не пустили 20 тонн винограда. На таможенном пункте продукцию отправили назад в Казахстан.