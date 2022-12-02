Блинкен заявил, что решение конфликта на Украине зависит от Путина

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
США ожидают от Владимира Путина решения конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение ситуации на Украине зависит от действий президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Выход из конфликта [на Украине] есть. Но он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина», — сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2. По его словам, боевые действия на Украине могут завершиться хоть завтра, если их закончит президент РФ.

В Кремле заявляли, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы. Президент США Джо Байден сказал, что готов обсудить с Путиным завершение спецоперации, если пройдут консультации с НАТО.

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Решение ситуации на Украине зависит от действий президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Выход из конфликта [на Украине] есть. Но он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина», — сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2. По его словам, боевые действия на Украине могут завершиться хоть завтра, если их закончит президент РФ. В Кремле заявляли, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы. Президент США Джо Байден сказал, что готов обсудить с Путиным завершение спецоперации, если пройдут консультации с НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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