Блинкен заявил, что решение конфликта на Украине зависит от Путина

02 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

США ожидают от Владимира Путина решения конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение ситуации на Украине зависит от действий президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Выход из конфликта [на Украине] есть. Но он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина», — сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2 . По его словам, боевые действия на Украине могут завершиться хоть завтра, если их закончит президент РФ. В Кремле заявляли, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы. Президент США Джо Байден сказал, что готов обсудить с Путиным завершение спецоперации, если пройдут консультации с НАТО.

Решение ситуации на Украине зависит от действий президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Выход из конфликта [на Украине] есть. Но он полностью зависит от решений, принятых в Москве, от решений президента Путина», — сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2. По его словам, боевые действия на Украине могут завершиться хоть завтра, если их закончит президент РФ. В Кремле заявляли, что у Украины есть все возможности для урегулирования ситуации и выполнения требований РФ, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы. Президент США Джо Байден сказал, что готов обсудить с Путиным завершение спецоперации, если пройдут консультации с НАТО.