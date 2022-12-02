В Госдепе признались, что хотят видеть экономику РФ «стабильной и мрачной»

Соединенные Штаты Америки хотят видеть экономику России «стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард.
«Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой России], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — заявила Бланшард журналистам, ее слова передает РИА Новости. Дипломат считает, что российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше из-за начатой спецоперации на Украине.
Евросоюз и США ввели жесткие санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил новые приоритеты финансовой политики страны, чтобы обеспечить ее развитие вопреки санкциям. Также Мишустин заявлял о потере доверия к ключевым понятиям бизнеса из-за Запада, передает «телеканал 360». По словам депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, РФ сохранила экономику страны за время спецоперации на Украине, вопреки прогнозам Запада на этот счет.
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