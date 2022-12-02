В Госдепе признались, что хотят видеть экономику РФ «стабильной и мрачной»

03 декабря 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

В США оценили стабильность экономики РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки хотят видеть экономику России «стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард. «Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой России], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — заявила Бланшард журналистам, ее слова передает РИА Новости. Дипломат считает, что российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше из-за начатой спецоперации на Украине. Евросоюз и США ввели жесткие санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил новые приоритеты финансовой политики страны, чтобы обеспечить ее развитие вопреки санкциям. Также Мишустин заявлял о потере доверия к ключевым понятиям бизнеса из-за Запада, передает «телеканал 360». По словам депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, РФ сохранила экономику страны за время спецоперации на Украине, вопреки прогнозам Запада на этот счет.

Соединенные Штаты Америки хотят видеть экономику России «стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард. «Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой России], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — заявила Бланшард журналистам, ее слова передает РИА Новости. Дипломат считает, что российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше из-за начатой спецоперации на Украине. Евросоюз и США ввели жесткие санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил новые приоритеты финансовой политики страны, чтобы обеспечить ее развитие вопреки санкциям. Также Мишустин заявлял о потере доверия к ключевым понятиям бизнеса из-за Запада, передает «телеканал 360». По словам депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, РФ сохранила экономику страны за время спецоперации на Украине, вопреки прогнозам Запада на этот счет.