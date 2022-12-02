02 декабря 2022

В Госдепе признались, что хотят видеть экономику РФ «стабильной и мрачной»

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В США оценили стабильность экономики РФ Фото:

Соединенные Штаты Америки хотят видеть экономику России «стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой России], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — заявила Бланшард журналистам, ее слова передает РИА Новости. Дипломат считает, что российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше из-за начатой спецоперации на Украине.

Евросоюз и США ввели жесткие санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил новые приоритеты финансовой политики страны, чтобы обеспечить ее развитие вопреки санкциям. Также Мишустин заявлял о потере доверия к ключевым понятиям бизнеса из-за Запада, передает «телеканал 360». По словам депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, РФ сохранила экономику страны за время спецоперации на Украине, вопреки прогнозам Запада на этот счет.

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Соединенные Штаты Америки хотят видеть экономику России «стабильной и мрачной». Об этом заявила главный экономист американского государственного департамента Эмили Бланшард. «Прогнозы того, что произойдет в будущем [с экономикой России], остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — заявила Бланшард журналистам, ее слова передает РИА Новости. Дипломат считает, что российская экономика к 2030 году будет на 20% меньше из-за начатой спецоперации на Украине. Евросоюз и США ввели жесткие санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Ограничения в отношении РФ периодически расширяются, несмотря на это Правительство Российской Федерации готово к новым запретам со стороны Европы. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил новые приоритеты финансовой политики страны, чтобы обеспечить ее развитие вопреки санкциям. Также Мишустин заявлял о потере доверия к ключевым понятиям бизнеса из-за Запада, передает «телеканал 360». По словам депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, РФ сохранила экономику страны за время спецоперации на Украине, вопреки прогнозам Запада на этот счет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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