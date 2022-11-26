26 ноября 2022

Депутат Госдумы назвал главную победу РФ за время спецоперации

Депутат Госдумы Гурулев: развитие экономики стало главной победой РФ во время спецоперации
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Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
Андрей Гурулев заявил, что РФ начала развивать свою экономику вопреки прогнозам Запада Фото:
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Россия сохранила экономику страны за время спецоперации на Украине, вопреки прогнозам Запада на этот счет. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

«Мы очень хотели конфликт завершить очень быстро, но у нас не совсем это получилось. Первое, самое главное, — мы сохранили экономику, а еще мы ее начали развивать. Этого Запад никак не мог прогнозировать в отношении нас», — сказал Андрей Гурулев в эфире у журналиста, блогера Руслана Осташко, который транслировался на YouTube.

Гурулев напомнил, что все импортные предприятия ушли из РФ до 1 мая. По его словам, западные страны «четко прогнозировали, что до 1 мая РФ загнется со своей экономикой и банковской системой и встанет на колени».

После, продолжил депутат, вся эта «банда» планировала сменить в РФ власть на лояльную Западу. Он констатировал, что западные прогнозы не сбылись, поскольку сегодня есть четкое понимание, что экономика РФ работает.

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева. На этом фоне на Россию были наложены жесткие санкции, из-за чего часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Российские власти уже оценили, как экономика страны адаптировалась к санкциям Запада.

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Россия сохранила экономику страны за время спецоперации на Украине, вопреки прогнозам Запада на этот счет. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев. «Мы очень хотели конфликт завершить очень быстро, но у нас не совсем это получилось. Первое, самое главное, — мы сохранили экономику, а еще мы ее начали развивать. Этого Запад никак не мог прогнозировать в отношении нас», — сказал Андрей Гурулев в эфире у журналиста, блогера Руслана Осташко, который транслировался на YouTube. Гурулев напомнил, что все импортные предприятия ушли из РФ до 1 мая. По его словам, западные страны «четко прогнозировали, что до 1 мая РФ загнется со своей экономикой и банковской системой и встанет на колени». После, продолжил депутат, вся эта «банда» планировала сменить в РФ власть на лояльную Западу. Он констатировал, что западные прогнозы не сбылись, поскольку сегодня есть четкое понимание, что экономика РФ работает. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева. На этом фоне на Россию были наложены жесткие санкции, из-за чего часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Российские власти уже оценили, как экономика страны адаптировалась к санкциям Запада.
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