Российское посольство в США озвучило негативные последствия принятия потолка цен на нефть

03 декабря 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Потолок цен приведет к издержкам у потребителей, заявили в посольстве РФ в США Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение потолка цен на нефть западными странами, под которым подразумевается перекройка фундаментальных принципов работы свободных рынков, ведет к увеличению расходов для покупателей сырья. Об этом сообщает посольство России в США. «Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья», — сообщает посольство в своем telegram-канале . Там добавили, что это создаст прецедент для того, чтобы в дальнейшем можно было по такому же сценарию наказать любую из неугодных Западу стран. При этом сложившаяся ныне неуравновешенность на энергетическом рынке является закономерным результатом западной политики, которая направлена на санкционное давление и перестройки принципов свободных рынков. Ранее стало известно, что страны G7 достигли итогового решения по поводу установления потолка цен на нефть на уровне 60 долларов. Британские СМИ уже предупредили о грядущем скачке цен на энергоресурсы в результате такого решения, передает телеканал 360. А в Польше и вовсе пригрозили выходом из Евросоюза в результате введения потолка цен, сообщает Nation News.

Введение потолка цен на нефть западными странами, под которым подразумевается перекройка фундаментальных принципов работы свободных рынков, ведет к увеличению расходов для покупателей сырья. Об этом сообщает посольство России в США. «Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там добавили, что это создаст прецедент для того, чтобы в дальнейшем можно было по такому же сценарию наказать любую из неугодных Западу стран. При этом сложившаяся ныне неуравновешенность на энергетическом рынке является закономерным результатом западной политики, которая направлена на санкционное давление и перестройки принципов свободных рынков. Ранее стало известно, что страны G7 достигли итогового решения по поводу установления потолка цен на нефть на уровне 60 долларов. Британские СМИ уже предупредили о грядущем скачке цен на энергоресурсы в результате такого решения, передает телеканал 360. А в Польше и вовсе пригрозили выходом из Евросоюза в результате введения потолка цен, сообщает Nation News.