Мошенники начали разводить на деньги дегустаторов еды

Мошенники размещают в интернете объявления о якобы поиске дегустаторов еды для сервиса по доставке продуктов с оплатой в пять тысяч рублей за день. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Злоумышленники обещают оплату за заказ и дегустацию блюд с составлением короткого отчета, однако при переходе по ссылкам пользователь попадает на цепочку подписок на закрытые группы и ботов в мессенджерах», — рассказали в ведомстве. Их слова приводит радио Sputnik. За такую работы мошенники якобы предлагают сумму в пять тысяч рублей в день.
В этих сообществах распространяются фишинговые ресурсы, реклама мошеннических схем и онлайн-казино. По словам полицейских, такие вакансии чаще всего размещаются в чатах о поиске работы.
Хотя такой вид мошенничества существует давно, теперь его немного изменили. Раньше аферисты искали людей для якобы контрольных покупок и просили пройти регистрацию. Затем они отправляли ссылку, по которой человек мог установить вредную программу или ввести данные своей банковской карты, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
«Фактически сейчас мошенники пошли по тому же пути. Любые предложения, которые приходят, должны быть ответом на ваш запрос. А если приходят такие предложения в качестве спама, рассылки, то по ссылкам от неизвестных контактов переходить ни в коем случае нельзя», — сказала Храпунова.
Она отметила, что при поиске работы не следует указывать данные банковской карты. Работодателю требуются только реквизиты счета, при этом не должны запрашиваться какие-либо дополнительные сведения, такие как секретные коды или одноразовые коды из смс-сообщений.
Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что вызов с номера, начинающегося не с кода +7, может быть мошенническим. По ее словам, многие россияне не знают, как работают международные звонки. Пожарская советует искать в интернете информацию о стране, из которой звонят, чтобы не попасть на уловку мошенников.
