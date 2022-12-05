Компьютерный томограф монтируют в ЦРБ Тавды Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центральной районной больнице Тавды (Свердловская область) завершают установку аппарата компьютерной томографии. Об этом сообщил глава Тавдинского городского округа Валентин Миронов.

«Ведутся работы по установке долгожданного компьютерного томографа в районной больнице. Буду держать вас в курсе об открытии и приеме пациентов на КТ», — рассказал Миронов на своей странице «Вконтакте».

В настоящий момент идет подготовка и обучение специалистов для работы на компьютерном томографе. Медицинское оборудование поступило в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области»

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Екатеринбурге центра для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата. Это единственный государственный фониатрический центр в Свердловской области.