Полицейские выступили с концертом в метро Екатеринбурга. Фото

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Улицы города за полгода до ЧМ-2018. Готовность принять туристов. Екатеринбург, метрополитен, метро площадь 1905 года
На станции «Площадь 1905 года» прошел концерт, приуроченный ко Дню героев Отечества Фото:

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге состоялись выставка и концерт с участием полицейских. Его приурочили ко Дню героев Отечества 9 декабря, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Зрителями стали жители и гости столицы Среднего Урала, оказавшиеся в тот момент в метро. Далеко не каждый день увидишь своими глазами настоящего Героя России, а здесь их было сразу два, а также играющего на скрипке и поющего полицейского. В настоящее время в нашей стране проживает 584 героя, из них восемь — в Свердловской области», — рассказал Горелых.

На стенах станции разместили 25 портретов свердловчан, удостоенных самой высокой награды — «Золотой звезды», с описанием их подвигов. Зрителей концерта приветствовали директор метро Андрей Панаиотиди и обладатели «Золотых звезд» Игорь Родобольский и Сергей Евланов. В 2002 году Родобольский сражался с террористами на территории Ингушетии, а Евланов в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, прикрывая товарищей, получил ранение, но не позволил противнику прорваться и завладеть погранзаставой.

Полицейские дали концерт в метро
Фото:
Зрителями стали посетители метро, которые были на станции в это время
Фото:

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На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге состоялись выставка и концерт с участием полицейских. Его приурочили ко Дню героев Отечества 9 декабря, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Зрителями стали жители и гости столицы Среднего Урала, оказавшиеся в тот момент в метро. Далеко не каждый день увидишь своими глазами настоящего Героя России, а здесь их было сразу два, а также играющего на скрипке и поющего полицейского. В настоящее время в нашей стране проживает 584 героя, из них восемь — в Свердловской области», — рассказал Горелых. На стенах станции разместили 25 портретов свердловчан, удостоенных самой высокой награды — «Золотой звезды», с описанием их подвигов. Зрителей концерта приветствовали директор метро Андрей Панаиотиди и обладатели «Золотых звезд» Игорь Родобольский и Сергей Евланов. В 2002 году Родобольский сражался с террористами на территории Ингушетии, а Евланов в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, прикрывая товарищей, получил ранение, но не позволил противнику прорваться и завладеть погранзаставой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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