Полицейские выступили с концертом в метро Екатеринбурга. Фото

07 декабря 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

На станции «Площадь 1905 года» прошел концерт, приуроченный ко Дню героев Отечества Фото: Александр Мамаев © URA.RU На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге состоялись выставка и концерт с участием полицейских. Его приурочили ко Дню героев Отечества 9 декабря, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Зрителями стали жители и гости столицы Среднего Урала, оказавшиеся в тот момент в метро. Далеко не каждый день увидишь своими глазами настоящего Героя России, а здесь их было сразу два, а также играющего на скрипке и поющего полицейского. В настоящее время в нашей стране проживает 584 героя, из них восемь — в Свердловской области», — рассказал Горелых. На стенах станции разместили 25 портретов свердловчан, удостоенных самой высокой награды — «Золотой звезды», с описанием их подвигов. Зрителей концерта приветствовали директор метро Андрей Панаиотиди и обладатели «Золотых звезд» Игорь Родобольский и Сергей Евланов. В 2002 году Родобольский сражался с террористами на территории Ингушетии, а Евланов в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, прикрывая товарищей, получил ранение, но не позволил противнику прорваться и завладеть погранзаставой. Полицейские дали концерт в метро Фото: ГУ МВД по Свердловской области Зрителями стали посетители метро, которые были на станции в это время Фото: ГУ МВД по Свердловской области

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге состоялись выставка и концерт с участием полицейских. Его приурочили ко Дню героев Отечества 9 декабря, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Зрителями стали жители и гости столицы Среднего Урала, оказавшиеся в тот момент в метро. Далеко не каждый день увидишь своими глазами настоящего Героя России, а здесь их было сразу два, а также играющего на скрипке и поющего полицейского. В настоящее время в нашей стране проживает 584 героя, из них восемь — в Свердловской области», — рассказал Горелых. На стенах станции разместили 25 портретов свердловчан, удостоенных самой высокой награды — «Золотой звезды», с описанием их подвигов. Зрителей концерта приветствовали директор метро Андрей Панаиотиди и обладатели «Золотых звезд» Игорь Родобольский и Сергей Евланов. В 2002 году Родобольский сражался с террористами на территории Ингушетии, а Евланов в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, прикрывая товарищей, получил ранение, но не позволил противнику прорваться и завладеть погранзаставой.