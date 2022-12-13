Екатеринбуржцев познакомят с воспевателем либерализма в Ельцин Центре

В Ельцин Центре пройдет экскурсия о радикальных либеральных реформах Егора Гайдара

14 декабря 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Экскурсия о Егоре Гайдаре входит в цикл, посвященный реформам в истории России Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ельцин Центре 18 декабря пройдет экскурсия «На пути к рынку: Егор Гайдар», которая расскажет о приверженце либерализма — бывшем министре экономики РФ Егоре Гайдаре, и его экспериментах, разрушивших советскую экономическую систему. Афиша появилась на сайте центра. «Для одних он стал великим политиком, спасшим страну в критический момент ее истории, а для других — беспощадным экспериментатором, разрушившим советскую экономическую систему. Кем был Егор Гайдар? Как формировались его взгляды?» — указано в описании мероприятия. Помимо биографии Гайдара, на экскурсии расскажут о концепции «шоковой терапии» и почему политик однажды не поддержал первого президента России Бориса Ельцина. Экскурсия приурочена к 30-летию с начала экономических реформ в постсоветской России. «Серия коротких экскурсий цикла раскрывает ряд ключевых тем, без понимания которых невозможно приобрести взвешенный взгляд на ход и значение этих реформ в истории России», — сообщают организаторы. Ранее в Ельцин Центре открыли выставку иноагента «Выбрал дорогу — не сворачивай!». На ней представлены работы из коллекции экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). После окончания выставки часть коллекции распродадут.

В Ельцин Центре 18 декабря пройдет экскурсия «На пути к рынку: Егор Гайдар», которая расскажет о приверженце либерализма — бывшем министре экономики РФ Егоре Гайдаре, и его экспериментах, разрушивших советскую экономическую систему. Афиша появилась на сайте центра. «Для одних он стал великим политиком, спасшим страну в критический момент ее истории, а для других — беспощадным экспериментатором, разрушившим советскую экономическую систему. Кем был Егор Гайдар? Как формировались его взгляды?» — указано в описании мероприятия. Помимо биографии Гайдара, на экскурсии расскажут о концепции «шоковой терапии» и почему политик однажды не поддержал первого президента России Бориса Ельцина. Экскурсия приурочена к 30-летию с начала экономических реформ в постсоветской России. «Серия коротких экскурсий цикла раскрывает ряд ключевых тем, без понимания которых невозможно приобрести взвешенный взгляд на ход и значение этих реформ в истории России», — сообщают организаторы. Ранее в Ельцин Центре открыли выставку иноагента «Выбрал дорогу — не сворачивай!». На ней представлены работы из коллекции экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). После окончания выставки часть коллекции распродадут.