В Госдуме предложили сажать в тюрьму за ЛГБТ-пропаганду

Депутат ГД Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

16 декабря 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

За пропаганду ЛГБТ среди детей Нина Останина предложила сажать в тюрьму на срок до 5 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщают СМИ, в распоряжении которых имеется копия документа. Законопроект направлен на отзыв в правительство. «Уголовная ответственность, согласно законопроекту, будет наступать за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ, если ранее человек был привлечен к административной ответственности», — передает РИА Новости содержимое законопроекта. Документ, подготовленный Останиной, направлен на отзыв в правительство. За пропаганду ЛГБТ в интернете или СМИ Останина предложила наказывать исправительными или принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. За распространение подобной информации среди детей наказание строже — может грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, запрещающих пропаганду ЛГБТ, сообщает телеканал 360. За несоблюдение новых законодательных требований в России сформировано три административные статьи, предусматривающих штрафы для юридических и физических лиц.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщают СМИ, в распоряжении которых имеется копия документа. Законопроект направлен на отзыв в правительство. «Уголовная ответственность, согласно законопроекту, будет наступать за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ, если ранее человек был привлечен к административной ответственности», — передает РИА Новости содержимое законопроекта. Документ, подготовленный Останиной, направлен на отзыв в правительство. За пропаганду ЛГБТ в интернете или СМИ Останина предложила наказывать исправительными или принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. За распространение подобной информации среди детей наказание строже — может грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, запрещающих пропаганду ЛГБТ, сообщает телеканал 360. За несоблюдение новых законодательных требований в России сформировано три административные статьи, предусматривающих штрафы для юридических и физических лиц.