В Перми организация краевых властей приступает к уборке улиц от снега

20 декабря 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Центр Перми от снега очистит дорожно-эксплуатационной службы Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU В центре Перми к очистке городских улиц от снега приступает дорожно-эксплуатационная служба Пермского края. Контракт с организацией заключила администрация Ленинскогорайона города. Об этом в ходе заседания гордумы Перми рассказал замглавы мэрии Дмитрий Галиханов. Чиновник представил доклад о зимнем содержании города, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня в ночь они [рабочие Дорожно-эксплуатационной службы Прикамья] у нас выходят, отрабатывают технологические карты, производят вывозку снега, нарабатывают патрульную чистку», — заявил Галиханов. Он отметил, что с 1 января 2023 года дорожно-эксплуатационная служба полностью возьмет на себя полномочия по содержанию центральных улиц Перми. За ней будет закреплена дорожная сеть общей площадью более 1,6 млн квадратных метров. Средства из бюджета, которые мэрия ранее направила на содержание этих улиц, будут перераспределены на уборку остальных районов Перми. В Перми за последние несколько дней прошло два сильных снегопада, в результате на улицах города образовались снежные завалы. Горожане, а также губернатор Дмитрий Махонин высказали недовольство работой городских коммунальщиков. Глава Перми Алексей Демкин пообещал, что коммунальные службы усилят работу по уборке и вывозу снега.

В центре Перми к очистке городских улиц от снега приступает дорожно-эксплуатационная служба Пермского края. Контракт с организацией заключила администрация Ленинскогорайона города. Об этом в ходе заседания гордумы Перми рассказал замглавы мэрии Дмитрий Галиханов. Чиновник представил доклад о зимнем содержании города, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня в ночь они [рабочие Дорожно-эксплуатационной службы Прикамья] у нас выходят, отрабатывают технологические карты, производят вывозку снега, нарабатывают патрульную чистку», — заявил Галиханов. Он отметил, что с 1 января 2023 года дорожно-эксплуатационная служба полностью возьмет на себя полномочия по содержанию центральных улиц Перми. За ней будет закреплена дорожная сеть общей площадью более 1,6 млн квадратных метров. Средства из бюджета, которые мэрия ранее направила на содержание этих улиц, будут перераспределены на уборку остальных районов Перми. В Перми за последние несколько дней прошло два сильных снегопада, в результате на улицах города образовались снежные завалы. Горожане, а также губернатор Дмитрий Махонин высказали недовольство работой городских коммунальщиков. Глава Перми Алексей Демкин пообещал, что коммунальные службы усилят работу по уборке и вывозу снега.