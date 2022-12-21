Псаки раскрыла истинную причину визита Зеленского в США

Псаки: Зеленский прибыл в США, чтобы «продать» Конгрессу идею поддержки Украины
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Джейн Псаки призвала американское общество поддерживать Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы «продать» тему поддержки страны Конгрессу и американскому обществу. С таким мнением выступил бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он (Зеленский — прим. URA.RU) бы не совершал этой поездки, если бы поддержка [Украины] в США не сокращалась, в то время как русские уничтожают источники энергии и бомбят города. Это попытка продать тему Конгрессу и обществу. Оставайтесь с Украиной», — написала Псаки в своем twitter-аккаунте.

Ранее Белый дом подтвердил визит Зеленского в США. В нем отметили, что во время своего пребывания в Соединенных Штатах президент Украины встретится с президентом США Джо Байденом, а также обратится к Конгрессу, отмечает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы «продать» тему поддержки страны Конгрессу и американскому обществу. С таким мнением выступил бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Зеленский — прим. URA.RU) бы не совершал этой поездки, если бы поддержка [Украины] в США не сокращалась, в то время как русские уничтожают источники энергии и бомбят города. Это попытка продать тему Конгрессу и обществу. Оставайтесь с Украиной», — написала Псаки в своем twitter-аккаунте. Ранее Белый дом подтвердил визит Зеленского в США. В нем отметили, что во время своего пребывания в Соединенных Штатах президент Украины встретится с президентом США Джо Байденом, а также обратится к Конгрессу, отмечает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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