Пермское УФАС проверяет дочку «Лукойла» из-за цен на дизель

Цены на дизель растут без остановки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Рост цен на дизельное топливо в Пермском крае вызвал интерес у регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Как сообщил на пресс-конференции глава ведомства Александр Плаксин, УФАС изучает ситуацию и направило запросы в компанию «Лукойл-Уралнефтепродукт».

«18 августа было единичное повышение на 30 копеек, а с 15 сентября цены активно пошли вверх и к середине декабря выросли почти на 10%. Такой скачок цен вызвал большое количество жалоб в Пермское УФАС», — заявил Плаксин. По его словам, сейчас ведомство делает все необходимые процедуры, предваряющие возбуждение антимонопольного дела: «Просматриваются признаки нарушения в виде установления монопольно высокой цены».

После подробного изучения информации УФАС примет решение о возможности возбуждения дела. Ранее URA.RU сообщало, что пермское УФАС уличило «Лукойл — Уралнефтепродукт» в незаконном завышении розничных цен на бензин. Предприятие оштрафовали на 650 тысяч рублей.