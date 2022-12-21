21 декабря 2022

Пермское УФАС проверяет дочку «Лукойла» из-за цен на дизель

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, азс лукойл, парк горького, аттракцион
Цены на дизель растут без остановки Фото:

Рост цен на дизельное топливо в Пермском крае вызвал интерес у регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Как сообщил на пресс-конференции глава ведомства Александр Плаксин, УФАС изучает ситуацию и направило запросы в компанию «Лукойл-Уралнефтепродукт».

«18 августа было единичное повышение на 30 копеек, а с 15 сентября цены активно пошли вверх и к середине декабря выросли почти на 10%. Такой скачок цен вызвал большое количество жалоб в Пермское УФАС», — заявил Плаксин. По его словам, сейчас ведомство делает все необходимые процедуры, предваряющие возбуждение антимонопольного дела: «Просматриваются признаки нарушения в виде установления монопольно высокой цены».

После подробного изучения информации УФАС примет решение о возможности возбуждения дела. Ранее URA.RU сообщало, что пермское УФАС уличило «Лукойл — Уралнефтепродукт» в незаконном завышении розничных цен на бензин. Предприятие оштрафовали на 650 тысяч рублей.

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Рост цен на дизельное топливо в Пермском крае вызвал интерес у регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Как сообщил на пресс-конференции глава ведомства Александр Плаксин, УФАС изучает ситуацию и направило запросы в компанию «Лукойл-Уралнефтепродукт». «18 августа было единичное повышение на 30 копеек, а с 15 сентября цены активно пошли вверх и к середине декабря выросли почти на 10%. Такой скачок цен вызвал большое количество жалоб в Пермское УФАС», — заявил Плаксин. По его словам, сейчас ведомство делает все необходимые процедуры, предваряющие возбуждение антимонопольного дела: «Просматриваются признаки нарушения в виде установления монопольно высокой цены». После подробного изучения информации УФАС примет решение о возможности возбуждения дела. Ранее URA.RU сообщало, что пермское УФАС уличило «Лукойл — Уралнефтепродукт» в незаконном завышении розничных цен на бензин. Предприятие оштрафовали на 650 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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