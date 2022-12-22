Невролог предупредила о риске инсульта при походе в парикмахерскую

Мытье головы над специальной раковиной в парикмахерской может спровоцировать инсульт. Об этом рассказала врач-невролог Анна Серга. Риск небольшой, но такие случаи встречаются.
«Парикмахерский инсульт — это крайне редкое состояние, в медицинской литературе описано всего лишь пять случаев у женщин, которые после мытья головы в салоне красоты отметили клинику ишемического инсульта в бассейне позвоночных артерий (задняя черепная ямка)», — рассказала Серга в интервью радио Sputnik. Она также рассказала о симптомах такого инсульта: тошнота, рвота, шаткость при ходьбе.
Ранее врач-невролог Петр Труханов уже рассказывал URA.RU о повышенном риске такого инсульта у женщин. Кроме того, женский инсульт может случиться на фоне тромбозов, вызванных приемом гормональных контрацептивов без контроля врача, так как они влияют на вязкость крови.
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Мытье головы над специальной раковиной в парикмахерской может спровоцировать инсульт. Об этом рассказала врач-невролог Анна Серга. Риск небольшой, но такие случаи встречаются. «Парикмахерский инсульт — это крайне редкое состояние, в медицинской литературе описано всего лишь пять случаев у женщин, которые после мытья головы в салоне красоты отметили клинику ишемического инсульта в бассейне позвоночных артерий (задняя черепная ямка)», — рассказала Серга в интервью радио Sputnik. Она также рассказала о симптомах такого инсульта: тошнота, рвота, шаткость при ходьбе. Ранее врач-невролог Петр Труханов уже рассказывал URA.RU о повышенном риске такого инсульта у женщин. Кроме того, женский инсульт может случиться на фоне тромбозов, вызванных приемом гормональных контрацептивов без контроля врача, так как они влияют на вязкость крови.