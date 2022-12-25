На Кубани сгорел торговый центр. Видео

В станице Тбилисской в торговом центре произошел пожар площадью 1000 квадратных метров
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Сотрудники МЧС потушили пожар в торговом центре на Кубани Фото:

В станице Тбилисской на Кубани в торговом центре «Вега» произошел пожар площадью тысяча квадратных метров. Об этом сообщают местные СМИ.

«Станица Тбилисская. Горит ТЦ „Вега“», — пишет telegram-канал «Чп Краснодара и края». Уточняется, что огонь охватил тысячу квадратных метров здания. Возгорание началось в магазине одежды на втором этаже торгового центра. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ сообщили, что сотрудникам экстренных служб удалось потушить пожар без эвакуации людей из здания торгового центра. Для ликвидации возгорания было использовано 18 единиц техники и задействовано 63 человека, отмечает «Царьград».

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В станице Тбилисской на Кубани в торговом центре «Вега» произошел пожар площадью тысяча квадратных метров. Об этом сообщают местные СМИ. «Станица Тбилисская. Горит ТЦ „Вега“», — пишет telegram-канал «Чп Краснодара и края». Уточняется, что огонь охватил тысячу квадратных метров здания. Возгорание началось в магазине одежды на втором этаже торгового центра. Пострадавших нет. В пресс-службе ГУ МЧС РФ сообщили, что сотрудникам экстренных служб удалось потушить пожар без эвакуации людей из здания торгового центра. Для ликвидации возгорания было использовано 18 единиц техники и задействовано 63 человека, отмечает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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