Сотрудники МЧС потушили пожар в торговом центре на Кубани
В станице Тбилисской на Кубани в торговом центре «Вега» произошел пожар площадью тысяча квадратных метров. Об этом сообщают местные СМИ.
«Станица Тбилисская. Горит ТЦ „Вега“», — пишет telegram-канал «Чп Краснодара и края». Уточняется, что огонь охватил тысячу квадратных метров здания. Возгорание началось в магазине одежды на втором этаже торгового центра. Пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ сообщили, что сотрудникам экстренных служб удалось потушить пожар без эвакуации людей из здания торгового центра. Для ликвидации возгорания было использовано 18 единиц техники и задействовано 63 человека, отмечает «Царьград».
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