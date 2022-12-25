Завод из Миасса увеличит выпуск автомобилей на 40%

Инвестиции позволили заводу открывать новые цеха и увеличивать выпуск машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) в 2023 году увеличит ежесуточный выпуск автомобилей на 40%. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, вместо 50 машин в сутки планируется выпускать до 66 единиц техники.

«Автозавод» увеличил объем выпускаемой продукции, собирая за сутки порядка 30 автомобилей в начале года и более 50 в конце. В 2023 году завод намерен нарастить объемы производства до 66 машин в сутки, что выше показателя текущего года в среднем на 40%», — отметили URA.RU на «Урале».

На реализацию в 2022 году произвели 9900 грузовиков. В планах увеличить годовой показатель выпуска до 13800 единиц. Чтобы реализовать производственную программу, на предприятии увеличили инвестиции. В 2022 году вложения составили 3,3 млрд рублей: прирост к уровню 2021 года достиг 42%. Построили цех ремонта и обслуживания автомобилей, цех изготовления самосвальных установок и кузовов фургонов вахтовых автобусов, новый полигон для испытаний. Миллиард рублей затратили на создание логистического центра. В настоящее время на заводе прорабатывают концепт строительства нового корпуса для сборки специальных автомобилей.

В августе на форуме «Армия» завод представил ряд автомобильных новинок. Среди созданных машин — гибрид, который дооснастят и сделают электромобилем, беспилотник, арктический автобус. В 2023 году в планах начать массовый выпуск грузовых дорожников, призванных заменить ушедшие с российского рынка популярные европейские марки грузовиков.

В РФ органы власти активно реализуют программу импортозамещения. Благодаря инвестициям удалось заполнить продукцией российского производства ниши в самых разных сферах. Создавать отечественные аналоги приходится в условиях действия экономических санкций. Ограничения ряд стран ввели после начала проведения спецоперации на Украине.