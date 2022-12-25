В Челябинской области определили график работы «Почты России» в новогодние праздники

Почтовые отделения будут отдыхать 1, 2 и 7 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отделения «Почты России» в Челябинской области будут работать почти все новогодние праздники. Исключением стали 1, 2 и 7 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтового оператора.

«Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты Росси».

Там пояснили, что в выходные дни почтальоны не буду разносить письма. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделениями.

В пресс-службе оператора отметили, что в некоторых случаях сельские отделения смогут поменять график своей работы. Но только лишь для того, чтобы жители бесперебойно и своевременно получили пенсии и пособия.

Ранее в мэрии Челябинска согласовали график работы ЗАГСов в период новогодних каникул. Как следует из документа, по городу будет работать только три заведения.