Мобилизованные из ХМАО ждут увольнительных на Новый год

Мобилизованные из ХМАО, которые еще проходят подготовку в Омском учебном центре, могут получить увольнительные на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.
«В Омском учебном центре мобилизованным по очереди будут давать возможность получить увольнения. Вплоть до отправки. Но стопроцентной гарантии нет», — сказал Тиртока.
Мобилизованных из Югры в военных учебных центрах Челябинской и Свердловской области уже нет. Они прошли программу обучения и передислоцированы в другие российские регионы по решению генерального штаба Министерства обороны РФ. На момент написания материала известно, что югорские военнослужащие, в основной своей массе, проходят дополнительную подготовку в регионах за пределами Сибири.
Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Это заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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