Мобилизованные из ХМАО ждут увольнительных на Новый год

27 декабря 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Кто-то из мобилизованных сможет встретить Новый год с семьей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из ХМАО, которые еще проходят подготовку в Омском учебном центре, могут получить увольнительные на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «В Омском учебном центре мобилизованным по очереди будут давать возможность получить увольнения. Вплоть до отправки. Но стопроцентной гарантии нет», — сказал Тиртока.



Мобилизованных из Югры в военных учебных центрах Челябинской и Свердловской области уже нет. Они прошли программу обучения и передислоцированы в другие российские регионы по решению генерального штаба Министерства обороны РФ. На момент написания материала известно, что югорские военнослужащие, в основной своей массе, проходят дополнительную подготовку в регионах за пределами Сибири.



Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Это заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО.



Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные из ХМАО, которые еще проходят подготовку в Омском учебном центре, могут получить увольнительные на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «В Омском учебном центре мобилизованным по очереди будут давать возможность получить увольнения. Вплоть до отправки. Но стопроцентной гарантии нет», — сказал Тиртока. Мобилизованных из Югры в военных учебных центрах Челябинской и Свердловской области уже нет. Они прошли программу обучения и передислоцированы в другие российские регионы по решению генерального штаба Министерства обороны РФ. На момент написания материала известно, что югорские военнослужащие, в основной своей массе, проходят дополнительную подготовку в регионах за пределами Сибири. Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Это заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.