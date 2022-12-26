26 декабря 2022

Мобилизованные из ХМАО ждут увольнительных на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, учебный центр елань
Кто-то из мобилизованных сможет встретить Новый год с семьей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные из ХМАО, которые еще проходят подготовку в Омском учебном центре, могут получить увольнительные на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.

«В Омском учебном центре мобилизованным по очереди будут давать возможность получить увольнения. Вплоть до отправки. Но стопроцентной гарантии нет», — сказал Тиртока.

Мобилизованных из Югры в военных учебных центрах Челябинской и Свердловской области уже нет. Они прошли программу обучения и передислоцированы в другие российские регионы по решению генерального штаба Министерства обороны РФ. На момент написания материала известно, что югорские военнослужащие, в основной своей массе, проходят дополнительную подготовку в регионах за пределами Сибири.

Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Это заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Мобилизованные из ХМАО, которые еще проходят подготовку в Омском учебном центре, могут получить увольнительные на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «В Омском учебном центре мобилизованным по очереди будут давать возможность получить увольнения. Вплоть до отправки. Но стопроцентной гарантии нет», — сказал Тиртока. Мобилизованных из Югры в военных учебных центрах Челябинской и Свердловской области уже нет. Они прошли программу обучения и передислоцированы в другие российские регионы по решению генерального штаба Министерства обороны РФ. На момент написания материала известно, что югорские военнослужащие, в основной своей массе, проходят дополнительную подготовку в регионах за пределами Сибири. Ранее URA.RU сообщало, что родственникам мобилизованных из ХМАО стали поступать телефонные звонки с угрозами. Это заявил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По словам вице-губернатора, такого рода деятельность — один из элементов информационной войны. Также противник дезинформирует мобилизованных и их семьи через мессенджеры, делая вбросы о якобы массовых доставках погибших из сектора СВО. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...