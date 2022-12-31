В Челябинской области в 2023 году выплатят новые пособия семьям

На социальную политику в 2023 году в регионе выделяют более 87 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в 2023 году запустят новые меры соцподдержки. По инициативе губернатора Алексея Текслера, они распространяются на инвалидов и пенсионеров, семьи мобилизованных, а также прибывших из ДНР и ЛНР детей. URA.RU составило перечень основных мер поддержки.

Так, на социальную политику предусмотрена сумма в размере более 87 млрд рублей. Особое внимание уделено поддержке уязвимых слоев населения, материнству и детству.

Для детей

В этом году в регионе оздоровление в детских загородных лагерях проходили дети, приехавшие из ДНР и ЛНР. На ремонт данных учреждений в 2023 году запланировано 58 млн рублей. В первую очередь отремонтируют круглогодичные лагеря с наибольшим охватом детей. В 2023 году выбраны лагеря в Усть-Катаве и в Магнитогорске.

Утвержден новый порядок назначения единого универсального ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Будет сформирован единый подход к назначению выплат на детей, начиная от беременности мамы и до достижения ребенком возраста 17 лет. Пособие объединит шесть действующих выплат. Размер пособия будет зависеть от среднедушевого дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума для детей (при назначении ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей) или 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Для мобилизованных и их семей

С 1 января вступят в силу изменения в закон, исключающий обязательное условие совместной регистрации мобилизованного и члена его семьи при газификации жилья. Это позволит установить семье мобилизованного газовое оборудование, если он сам не прописан в доме, где живет его семья.

Единовременные выплаты за мобилизованных смогут получать их родители. Закон, внесенный губернатором Текслером, предусматривает предоставление одному из родителей мобилизованного право на единовременную выплату в 50 тысяч рублей. В настоящее время данная соцподдержка предусмотрена только для призванных на военную службу либо их супругов.

Для инвалидов

В 2023 году инвалиды I и II групп, являющиеся членами семьи собственника жилья, получат право на компенсацию расходов при газификации. При этом среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Инвалид I или II группы также сможет получить выплату, если он является супругом, либо родителем, либо ребенком собственника жилого помещения.

Льготная ипотека

Депутаты ЗСО одобрили закон о дополнительной мере соцподдержки IT-специалистов. В соответствии с госпрограммой льготной ипотеки для работников отрасли максимальная процентная ставка составляет 5%. Компенсация будет предоставляться ежеквартально в размере 3% от фактически уплаченной суммы.

С 1 января эту выплату смогут получить IT-специалисты, работающие в регионе в аккредитованных организациях. Приобретенное по льготной ставке жилье должно находиться в области.