На генерала МЧС упала сосулька в Москве. Видео

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Деревяшки. Нижневартовск, сосульки, зима, север, заморозки, мороз
Генерал МЧС Анатолий Елизаров получил травму головы после падения сосульки Фото:

Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров пострадал при падении сосульки в Москве. Мужчина госпитализирован с травмой головы.

«50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров проходил под крышей здания. В этот момент ему на голову упала ледяная глыба», — сообщил источник «Рен ТВ». Инцидент произошел днем 28 декабря на Инициативной улице.

Елизаров получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку и разыскивает тех, кто не чистил крышу дома от снега.

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Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров пострадал при падении сосульки в Москве. Мужчина госпитализирован с травмой головы. «50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров проходил под крышей здания. В этот момент ему на голову упала ледяная глыба», — сообщил источник «Рен ТВ». Инцидент произошел днем 28 декабря на Инициативной улице. Елизаров получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку и разыскивает тех, кто не чистил крышу дома от снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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