Генерал МЧС Анатолий Елизаров получил травму головы после падения сосульки
Генерал-лейтенант МЧС Анатолий Елизаров пострадал при падении сосульки в Москве. Мужчина госпитализирован с травмой головы.
«50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров проходил под крышей здания. В этот момент ему на голову упала ледяная глыба», — сообщил источник «Рен ТВ». Инцидент произошел днем 28 декабря на Инициативной улице.
Елизаров получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку и разыскивает тех, кто не чистил крышу дома от снега.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.