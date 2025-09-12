Крестный ход по Невскому: как проходит праздник 12 сентября в Петербурге

В пятницу 12 сентября в Санкт-Петербурге проходит крестный ход в честь своего покровителя — святого князя Александра Невского. Мероприятие уже давно стало традиционным для северной столицы. О крестном ходе и его истории — в материале URA.RU.
Когда и где проходит Крестный ход в Петербурге
Праздничная программа крестного хода началась утром. В 7:00 и 10:00 в Александро-Невской лавре прошли литургии, а в 8:30 началось богослужение в Казанском кафедральном соборе. Именно оттуда в 11:00 крестный ход двинулся по Невскому проспекту к лавре.
В этот же день также состоится и водный крестный ход: из крепости Орешек по Неве отправятся суда, повторяя путь перенесения мощей святого князя в Петербург в XVIII веке. По программе, все шествия встретятся у стен лавры, где пройдет праздничный молебен и концертная программа.
Участники крестного хода 12 сентября 2025 года
Крестный ход возглавят иерархи Санкт-Петербургской митрополии. В шествии принимают участие:
- духовенство и насельники Александро-Невской лавры;
- представители петербургских приходов и монастырей;
- кадеты, молодежные православные объединения, прихожане;
- все желающие горожане и паломники.
Организаторы подчеркивают, что крестный ход носит открытый характер, участие свободное — предварительная регистрация не требуется. Девиз праздника в 2025 году: «Вера. Традиции. Единство».
Где перекрыли движение из-за крестного хода
В связи с проведением крестного хода 12 сентября 2025 года в центре Петербурга введены временные ограничения движения:
- С 06:00 до 12:30 — закрыты Казанская площадь, Казанская улица (от Гороховой до Невского) и переулок Сергея Тюленина.
- С 07:00 до 12:30 — перекрытия набережной канала Грибоедова, Инженерной и Итальянской улиц, а также Царицынского проезда.
- С 08:00 до 09:30 и с 09:30 до 13:30 — ограничено движение по Невскому проспекту от дома 175 до площади Александра Невского, включая саму площадь.
- С 10:00 до 12:30 — закрыт участок Невского от Казанской улицы до площади Александра Невского.
В чем смысл Крестного хода
Крестный ход в честь Александра Невского уже стал частью культурной жизни Петербурга. Он символизирует духовное единение горожан, напоминая о значении веры и традиций в истории России. Завершится праздник церемонией у лавры: рота почетного караула пройдет торжественным маршем, а также состоится вручение премии имени Александра Невского за вклад в укрепление народного единства и сохранение культурного наследия.
История Крестного хода в Петербурге
Традиция крестного хода по Невскому проспекту неразрывно связана с духовной историей Санкт-Петербурга. Впервые шествие состоялось в XVIII веке после того, как Петр I повелел перенести мощи святого князя Александра Невского в новую столицу империи.
В 1724 году святыня была доставлена по Неве в Александро-Невскую лавру, специально основанную для почитания памяти князя-защитника Руси. С тех пор день перенесения мощей стал для Петербурга особым праздником, объединяющим горожан в молитвенном шествии.
На протяжении XVIII–XIX веков крестный ход в честь Александра Невского был одним из главных религиозных событий города, собирая тысячи верующих. В советское время традиция была прервана, но уже в конце XX века она возродилась, а с 2013 года крестный ход снова ежегодно проходит по главной улице Петербурга.
