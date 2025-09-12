Умер многолетний администратор «Спартака» Александр Хаджи

© Служба новостей «URA.RU»
Многолетний администратор «Спартака» скончался на 80-м году жизни
Многолетний администратор «Спартака» скончался на 80-м году жизни Фото:

Многолетний администратор футбольного клуба «Спартак» Александр Хаджи умер на 80-м году жизни. О его кончине сообщили на официальном сайте московского клуба.

«В „Спартаке“ Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером», — приводит слова пресс-службы красно-белых «Чемпионат», Отмечается, что за время работы он завоевал 11 золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны.

В течение своей карьеры Хаджи руководил организацией матчей, работал с тренерскими штабами и игроками, отвечал за бытовые и спортивные вопросы команды. С 2022 года он активно участвовал в жизни клуба как член комитета ветеранов, способствуя поддержанию связей между поколениями футболистов и сотрудников «Спартака».

© Служба новостей «URA.RU»
