Захарова едко пошутила над заявлениями министра обороны Украины

Требования Киева о предоставлении дополнительного оружия и финансовой поддержки выглядят как попытка возместить расходы на летний отдых. Так пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
«Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства», — заявила представитель МИД. Брифинг с ее участием транслирует YouTube-канал ведомства. Захарова также отметила, что подобные выступления Киева стали нередкими после крупных международных мероприятий.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгал заявил, что Киев рассчитывает на предоставление союзниками финансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов в 2026 году для обеспечения безопасности как самой Украины, так и европейского региона. По словам Шмыгаля, Украина ожидает установления четкого графика регулярного финансирования и последовательных поставок военных пакетов. В числе приоритетных потребностей выделяется получение 10 зенитных ракетных комплексов Patriot в кратчайшие сроки, а также ракет к системам Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK.
