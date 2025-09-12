Президент Украины Владимир Зеленский «убивает украинцев на западные деньги», которые выделяются для «отлова» местных жителей в рамках экстренной мобилизации. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«...неужели до вас не дойдет главное — вас же просто Зеленский убивает на западные деньги?» — заявила Захарова на брифинге, комментируя экстренную мобилизацию на Украине. Трансляция шла на официальном сайте МИД РФ.
По ее словам, масштабная мобилизация связана с острой нехваткой военных на фронте. Администрация президента Украины выделила 12 миллионов долларов на организацию новой волны призыва, в рамках которой планируется мобилизовать более 120 тысяч человек.
Ранее российские силовые структуры сообщали, что массовая мобилизация приводит к нехватке продуктов и медицинской помощи в приграничных районах Сумской области Украины. По словам источника РИА Новости, из-за призыва водителей и медиков больницы фактически прекратили работу, а магазины перестали получать новые поставки товаров. Кроме того, на фронт начали мобилизовывать женщин в качестве советников командиров по вопросам гендерного равенства.
