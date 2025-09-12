Захарова: Зеленский убивает украинцев на деньги Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине проходит массовая мобилизация из-за нехватки военных на фронте
На Украине проходит массовая мобилизация из-за нехватки военных на фронте Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский «убивает украинцев на западные деньги», которые выделяются для «отлова» местных жителей в рамках экстренной мобилизации. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«...неужели до вас не дойдет главное — вас же просто Зеленский убивает на западные деньги?» — заявила Захарова на брифинге, комментируя экстренную мобилизацию на Украине. Трансляция шла на официальном сайте МИД РФ. 

По ее словам, масштабная мобилизация связана с острой нехваткой военных на фронте. Администрация президента Украины выделила 12 миллионов долларов на организацию новой волны призыва, в рамках которой планируется мобилизовать более 120 тысяч человек.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что массовая мобилизация приводит к нехватке продуктов и медицинской помощи в приграничных районах Сумской области Украины. По словам источника РИА Новости, из-за призыва водителей и медиков больницы фактически прекратили работу, а магазины перестали получать новые поставки товаров. Кроме того, на фронт начали мобилизовывать женщин в качестве советников командиров по вопросам гендерного равенства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский «убивает украинцев на западные деньги», которые выделяются для «отлова» местных жителей в рамках экстренной мобилизации. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «...неужели до вас не дойдет главное — вас же просто Зеленский убивает на западные деньги?» — заявила Захарова на брифинге, комментируя экстренную мобилизацию на Украине. Трансляция шла на официальном сайте МИД РФ.  По ее словам, масштабная мобилизация связана с острой нехваткой военных на фронте. Администрация президента Украины выделила 12 миллионов долларов на организацию новой волны призыва, в рамках которой планируется мобилизовать более 120 тысяч человек. Ранее российские силовые структуры сообщали, что массовая мобилизация приводит к нехватке продуктов и медицинской помощи в приграничных районах Сумской области Украины. По словам источника РИА Новости, из-за призыва водителей и медиков больницы фактически прекратили работу, а магазины перестали получать новые поставки товаров. Кроме того, на фронт начали мобилизовывать женщин в качестве советников командиров по вопросам гендерного равенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...