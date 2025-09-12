Лукашенко: проблема с картофелем в Белоруссии решена

Лукашенко заявил, что посевные площади под картофель были увеличены
Лукашенко заявил, что посевные площади под картофель были увеличены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вопрос с обеспечением картофелем в стране урегулирован. Так, была проведена всесторонняя оценка ситуации с дефицитом данного продукта. По распоряжению главы государства площади, отведенные под посевы картофеля, были увеличены.

«Картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт. <…> В этом году хороший урожай. Будем с картошкой», — заверил Лукашенко, его слова передает БелТА. Он подчеркнул, что власти извлекли уроки из сложившейся ситуации и не допустят повторения подобных проблем в будущем.

В июне президент объяснял возникший дефицит картофеля как результат искусственных факторов и внутренних политических процессов. В июле он предостерег от легкомысленного отношения к урожаю данного продукта, указав на возможные трудности с его наличием в марте—апреле 2026 года. Кроме того, в конце августа Александр Лукашенко потребовал, чтобы в ресторанах сети быстрого питания mak.by (ранее «Макдоналдс») использовались исключительно отечественные картофель и мясо. 

