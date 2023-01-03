NYT: ВС США расположились «в семи минутах полета ракеты от Крыма»

03 января 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Нахождение армии США в Румынии служит предупредительным сигналом для России, пишет NYT Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Развернутые в Румынии Вооруженные силы США находятся всего в семи минутах полета ракеты от того места, где расположены склады боеприпасов российской армии в Крыму. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии армии США тренируются, едят и спят на посту на юго-востоке Румынии, всего в семи минутах полета ракеты от того места, где Россия хранит боеприпасы в Крыму», — говорится в материале газеты. Авторы подчеркнули, что нахождение американских войск в Румынии происходит в рамках обещания президента США Джо Байдена защищать «каждый дюйм» территории стран-членов НАТО и служит в качестве предупредительного знака для Москвы от ее якобы возможных агрессивных действий. Ранее Байден выступил резко против отправки войск США на Украину. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что численность группировки НАТО вблизи границ с Россией увеличилась по сравнению с февралем в 2,5 раза, передает RT. Помимо этого, сообщалось о заходе в Адриатическое море американского авианосца George HW Bush, сообщает телеканал 360.

Развернутые в Румынии Вооруженные силы США находятся всего в семи минутах полета ракеты от того места, где расположены склады боеприпасов российской армии в Крыму. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии армии США тренируются, едят и спят на посту на юго-востоке Румынии, всего в семи минутах полета ракеты от того места, где Россия хранит боеприпасы в Крыму», — говорится в материале газеты. Авторы подчеркнули, что нахождение американских войск в Румынии происходит в рамках обещания президента США Джо Байдена защищать «каждый дюйм» территории стран-членов НАТО и служит в качестве предупредительного знака для Москвы от ее якобы возможных агрессивных действий. Ранее Байден выступил резко против отправки войск США на Украину. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что численность группировки НАТО вблизи границ с Россией увеличилась по сравнению с февралем в 2,5 раза, передает RT. Помимо этого, сообщалось о заходе в Адриатическое море американского авианосца George HW Bush, сообщает телеканал 360.