ЧВК «Вагнер» окружил ВСУ в Бахмуте: главное к вечеру 7 января

Российские войска добились успехов вблизи Бахмута
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
«Вагнер» окружил ВСУ в Бахмуте. Вооруженные силы Украины используют там химическое оружие. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 января.
- Украинские военные применяют в Бахмуте химическое оружие. Об этом сообщили бойцы частной военной компании «Вагнер». По словам наемников, украинцы используют химическое вещество, оставляющее химические ожоги дыхательных путей.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» окружили украинских военных в Бахмуте. В Институте изучения войны отметили, что российские войска добились успехов в районе Бахмута. Также основатель ЧВК Евгений Пригожин рассказал о сети бахмутских шахт. По его словам, под землей передвигаются танки и БМП.
- Украина теряет огромное количество своих солдат, сказал посол Украины в Канаде Вадим Пристайко. Он добавил, что украинские власти не разглашают реальные цифры потерь среди военных и гражданских.
- ВСУ, несмотря на объявленное РФ прекращение огня на Рождество, продолжают обстрелы по всем направлениям. Украинцы выпустили 170 боеприпасов населенным пунктам. Однако, все украинские огневые позиции были подавлены ответным огнем, сообщили в Минобороны России.
- В результате сражений под Бахмутом был убит один из лидеров нацбатальона «Свобода» Александр Полищук, известный как Альпинист. Обстоятельства смерти не раскрываются.
- Военные ЧВК «Вагнер» создают проблемы для украинских бойцов. Вагнеровцы атакуют ВСУ в районе Соледара, где находятся важные дороги, передает военкор Семен Пегов.
- Эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек заявил, что поставка на Украину бронетехники из Франции, Германии и США сигнализируют о подготовке ВСУ к наступлению. По его словам, это сигнал Москве, что страны ЕС нескоро придут к переговорам.
- Системы противовоздушной обороны РФ в ночь 7 января сбили беспилотник над Северным молом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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