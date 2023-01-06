Глава Севастополя: в рождественскую ночь силы ПВО сбили беспилотник

07 января 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили беспилотный летательный аппарат в Севастополе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) 7 января сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что даже святой праздник — Рождество «для этих нелюдей» не причина остановить попытки атаковать город. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил прекращение огня по всей линии фронта на время рождественских праздников. Несмотря на это, украинские военные выпустили четыре ракеты РСЗО по Донецку, передает телеканал 360. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Власти РФ заявляли, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) 7 января сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что даже святой праздник — Рождество «для этих нелюдей» не причина остановить попытки атаковать город. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил прекращение огня по всей линии фронта на время рождественских праздников. Несмотря на это, украинские военные выпустили четыре ракеты РСЗО по Донецку, передает телеканал 360. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Власти РФ заявляли, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.