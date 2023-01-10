10 января 2023

В школах Снежинска запретили проведение массовых мероприятий из-за ОРВИ

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Власти города решили ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях школ Фото:

В образовательных учреждениях Снежинска (Челябинская область) ввели запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Как сообщил глава в Андрей Пульников в социальных сетях, такое решение было принято штабом по заболеваемости ОРВИ.

«С целью недопущения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ решили ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных учреждений. Также необходимо обеспечить введение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города отметил, что в настоящее время уровень заболеваемости снизился на 76%. Праздничная неделя способствовала уменьшению заболевания.

Ранее в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в области превышен на 45,6%. Однако, как утверждают эксперты, заболеваемость имеет тенденцию к снижению.

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В образовательных учреждениях Снежинска (Челябинская область) ввели запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Как сообщил глава в Андрей Пульников в социальных сетях, такое решение было принято штабом по заболеваемости ОРВИ. «С целью недопущения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ решили ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных учреждений. Также необходимо обеспечить введение противоэпидемического режима в образовательных учреждениях», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте». Глава города отметил, что в настоящее время уровень заболеваемости снизился на 76%. Праздничная неделя способствовала уменьшению заболевания. Ранее в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в области превышен на 45,6%. Однако, как утверждают эксперты, заболеваемость имеет тенденцию к снижению.
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Ссылки по теме
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