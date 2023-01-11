Челябинский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Башкортостана

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Муртаза Губайдуллович был ярким, неординарным политиком, который возглавил республику в сложный исторический период. Руководя Башкортостаном, Рахимов активно развивал отношения с Челябинской областью. При нем был подписан ряд важных соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Соболезную башкирскому народу в связи с утратой», — заявил Текслер.
Он также добавил, что Рахимов обладал большим опытом хозяйственной работы и авторитетом среди населения и элит. Благодаря этому. Башкортостан сумел избежать многих издержек в ходе экономических реформ в 1990-х годах. В результате республика сумела сохранить и развить потенциал промышленности и АПК.
Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов скончался 11 января. Ему исполнилось 88 лет.
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