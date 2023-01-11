11 января 2023

Челябинский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Башкортостана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер вспомнил о заслугах первого президента Башкирии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Муртаза Губайдуллович был ярким, неординарным политиком, который возглавил республику в сложный исторический период. Руководя Башкортостаном, Рахимов активно развивал отношения с Челябинской областью. При нем был подписан ряд важных соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Соболезную башкирскому народу в связи с утратой», — заявил Текслер.

Он также добавил, что Рахимов обладал большим опытом хозяйственной работы и авторитетом среди населения и элит. Благодаря этому. Башкортостан сумел избежать многих издержек в ходе экономических реформ в 1990-х годах. В результате республика сумела сохранить и развить потенциал промышленности и АПК.

Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов скончался 11 января. Ему исполнилось 88 лет.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Муртаза Губайдуллович был ярким, неординарным политиком, который возглавил республику в сложный исторический период. Руководя Башкортостаном, Рахимов активно развивал отношения с Челябинской областью. При нем был подписан ряд важных соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Соболезную башкирскому народу в связи с утратой», — заявил Текслер. Он также добавил, что Рахимов обладал большим опытом хозяйственной работы и авторитетом среди населения и элит. Благодаря этому. Башкортостан сумел избежать многих издержек в ходе экономических реформ в 1990-х годах. В результате республика сумела сохранить и развить потенциал промышленности и АПК. Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов скончался 11 января. Ему исполнилось 88 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...