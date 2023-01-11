Умер первый президент Башкирии Рахимов

Скончался первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов
Скончался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Ему было 88 лет.
«Сегодня, 11 января, скончался Муртаза Губайдуллович Рахимов. Ему было 88 лет. С его кончиной уходит эпоха и понятие нашей Республики Башкортостан», — сообщает башкирская свободная медиаплатформа «Пруфы.ru». Там напомнили, что в политике его не было более 13 лет, но его авторитет подразумевал, что в самое трудное время он всегда может дать совет, который поможет республике.
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