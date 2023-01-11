11 января 2023

Умер первый президент Башкирии Рахимов

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Могилы криминальных авторитетов. Тюмень, венок, похороны, кладбище
Скончался первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов Фото:

Скончался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Ему было 88 лет.

«Сегодня, 11 января, скончался Муртаза Губайдуллович Рахимов. Ему было 88 лет. С его кончиной уходит эпоха и понятие нашей Республики Башкортостан», — сообщает башкирская свободная медиаплатформа «Пруфы.ru». Там напомнили, что в политике его не было более 13 лет, но его авторитет подразумевал, что в самое трудное время он всегда может дать совет, который поможет республике.

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Скончался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Ему было 88 лет. «Сегодня, 11 января, скончался Муртаза Губайдуллович Рахимов. Ему было 88 лет. С его кончиной уходит эпоха и понятие нашей Республики Башкортостан», — сообщает башкирская свободная медиаплатформа «Пруфы.ru». Там напомнили, что в политике его не было более 13 лет, но его авторитет подразумевал, что в самое трудное время он всегда может дать совет, который поможет республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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