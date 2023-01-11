«Уралвагонзавод» отправил Минобороны партию модернизированных танков. Видео

«Уралвагонзавод» выполнил очередной контракт на поставку Министерству обороны РФ партии танков Т-90М «Прорыв». Бронетехнику уже отправили заказчику, сообщили URA.RU в пресс-службе УВЗ.
«Работники нижнетагильского завода - лучшие специалисты в области танкостроения. Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире - танки Т-90М «Прорыв». УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу», - отметил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности Денис Мантуров.
На модернизированных Т-90М «Прорыв» установлены новые башни и новые пушки, динамическая защита нового поколения, современные средства связи, более мощный двигатель. Бронетехника оснащена современной аппаратурой, которая позволяет экипажу эффективно поражать цели.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УВЗ, занятые на производстве гособоронзаказа, работали в круглосуточном режиме и в новогодние каникулы. «НПК «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) входит в Концерн «Уралвагонзавод» и является одним из крупнейших машиностроительных комплексов России, производителем бронетанковой техники.
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