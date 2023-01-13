Из-за природного катаклизма на Белоярском водохранилище стало смертельно опасно рыбачить

Спасатели бьют тревогу и предупреждают рыбаков о серьезной опасности (архивное фото) Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Штормовой ветер, бушевавший накануне в Свердловской области, унес теплые воды от берега Белоярского водохранилища вглубь. В итоге лед растаял и на водоеме образовался огромный объем открытой воды. Директор «Центра спасения» города Заречного Сергей Хрущев рассказал URA.RU об опасности, грозящей рыбакам.

«Вчера у нас был очень сильный ветер — 26 метров в секунду. Он унес верхние слои теплой воды от берега вглубь. Лед тает катастрофически. Сейчас на водохранилище огромный объем открытой воды, для рыбаков ситуация очень опасная», — рассказал Хрущев.

Спасатель объяснил, что ледовое покрытие водоема в корне изменилось еще два года назад, после запуска четвертого блока Белоярской АЭС. Для охлаждения реактора насосы подают воду, отчего появились новые течения. Теплые воды размывают берег Белоярки со стороны Екатеринбурга. А природные катаклизмы — например, как сильный ветер 12 января — ускоряют процесс. Так, вчера на водохранилище провалилась под растаявший лед рыбацкая будка.

«Мы регулярно выезжаем на рейды, предупреждаем об опасности. Рыбаки — люди азартные, экстремальные, часто идут на риск. Реактор не остановить, и запретить рыбачить мы не имеем права. Значит, надо достучаться, довести информацию», — говорит Хрущев.

Ранее URA.RU сообщало, что два рыбака провалились под лед. Это произошло на Исетском озере в Среднеуральске.

В глубине водохранилища растаял лед Фото: предоставлено Сергеем Хрущевым

Выходить на зимнюю рыбалку сейчас опасно Фото: предоставлено Сергеем Хрущевым