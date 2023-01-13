Министр обороны ФРГ подала в отставку после слов об Украине в новогоднем обращении

14 января 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Кристине Ламрехт подает в отставку с должности главы Минобороны Германии Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку после скандального новогоднего обращения, где она рассказала, сколько положительных эмоций ей принес конфликт на Украине. Об этом сообщают осведомленные источники в правительстве ФРГ. «Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера. Речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике. Грядущей отставке предшествует беспрецедентная череда срывов, а также ее неловкая речь перед новогодним фейерверком <…> вызвала потрясение в правительственных кругах», — сообщили источники в правительстве ФРГ, которых цитирует немецкая газета Bild . Отмечается, что в последнее время Ламбрехт критиковали за бедственное положение материально-технической базы Вооруженных сил страны. Ламбрехт ранее раскритиковали за новогоднее обращение, в котором она заявила, что получила много «особых впечатлений» от ситуации на Украине. Конфликт, по ее словам, принес ей множество встреч с замечательными и интересными людьми. После этого большая часть жителей Германии высказалась пользу отставки главы минобороны. Согласно данным опроса, 64% граждан пожелали видеть другого человека во главе ведомства.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку после скандального новогоднего обращения, где она рассказала, сколько положительных эмоций ей принес конфликт на Украине. Об этом сообщают осведомленные источники в правительстве ФРГ. «Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера. Речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике. Грядущей отставке предшествует беспрецедентная череда срывов, а также ее неловкая речь перед новогодним фейерверком <…> вызвала потрясение в правительственных кругах», — сообщили источники в правительстве ФРГ, которых цитирует немецкая газета Bild. Отмечается, что в последнее время Ламбрехт критиковали за бедственное положение материально-технической базы Вооруженных сил страны. Ламбрехт ранее раскритиковали за новогоднее обращение, в котором она заявила, что получила много «особых впечатлений» от ситуации на Украине. Конфликт, по ее словам, принес ей множество встреч с замечательными и интересными людьми. После этого большая часть жителей Германии высказалась пользу отставки главы минобороны. Согласно данным опроса, 64% граждан пожелали видеть другого человека во главе ведомства.